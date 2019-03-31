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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский жестко ответил Порошенко на "марионетку Коломойского"

15.8тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен Владимир Зеленский ответил на обвинения президента Петра Порошенко, который назвал его "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.

Кандидат в президенты напомнил о связях действующего главы государства с фигурантом журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме" экс-первым замсекретарем СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук), передает "Интерфакс-Украина".

"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно передайте нашему гаранту", – заявил Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе.

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Напомним, после завершения первого тура выборов Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

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Персоны
Петр ПорошенкоИгорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
ЗЕленый уепок!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ответ глупый,в стиле ''сам дурак''. От этого зеленский не перестает быть марионеткой коломойского.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Жартунчик. Щось щодо путіна він такої сміливості не виявляв, а перед кадировим так взагалі мало не на коліна ставав. Можна все що завгодно Пороху в вину ставити, але при ньому цьому КВН-щику ніхто рота не затикає, кримінальні справи не відкриває. Це і є свобода.
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