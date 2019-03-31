Зеленский жестко ответил Порошенко на "марионетку Коломойского"

Украинский шоумен Владимир Зеленский ответил на обвинения президента Петра Порошенко, который назвал его "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.
Кандидат в президенты напомнил о связях действующего главы государства с фигурантом журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме" экс-первым замсекретарем СНБО Олегом Гладковским (ранее имел фамилию Свинарчук), передает "Интерфакс-Украина".
"Только что посмотрели пресс-конференцию нашего гаранта, он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, думаю, он тоже это увидит: так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно передайте нашему гаранту", – заявил Зеленский на брифинге в своем избирательном штабе.
Напомним, после завершения первого тура выборов Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского.
Выборы в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Экзит-пол ТСН назвал лидеров на выборах президента в Украине. У Зеленского отреагировали на результаты экзит-полов.
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