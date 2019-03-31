Зеленський жорстко відповів Порошенку на "маріонетку Коломойського"

Український шоумен Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Петра Порошенка, який назвав його "маріонеткою" олігарха Ігоря Коломойського.

Кандидат в президенти нагадав про зв'язки чинного глави держави з фігурантом журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпромі" екс-перший заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським (раніше мав прізвище Свинарчук), передає "Інтерфакс-Україна".

"Тільки що подивилися прес-конференцію нашого гаранта, він ще раз сказав, що я маріонетка Коломойського. У мене тільки одне питання, думаю, він теж це побачить: так ви маріонетка Свинарчука або Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна передайте нашому гаранту", – заявив Зеленський на брифінгу у своєму виборчому штабі.

Нагадаємо, після завершення першого туру виборів Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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