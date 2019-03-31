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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський жорстко відповів Порошенку на "маріонетку Коломойського"

15.7тЧитати матеріал російською

Український шоумен Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Петра Порошенка, який назвав його "маріонеткою" олігарха Ігоря Коломойського.

Кандидат в президенти нагадав про зв'язки чинного глави держави з фігурантом журналістського розслідування про корупцію в "Укроборонпромі" екс-перший заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським (раніше мав прізвище Свинарчук), передає "Інтерфакс-Україна".

"Тільки що подивилися прес-конференцію нашого гаранта, він ще раз сказав, що я маріонетка Коломойського. У мене тільки одне питання, думаю, він теж це побачить: так ви маріонетка Свинарчука або Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна передайте нашому гаранту", – заявив Зеленський на брифінгу у своєму виборчому штабі.

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Нагадаємо, після завершення першого туру виборів Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського.

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Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоІгор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
ЗЕленый уепок!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ответ глупый,в стиле ''сам дурак''. От этого зеленский не перестает быть марионеткой коломойского.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Жартунчик. Щось щодо путіна він такої сміливості не виявляв, а перед кадировим так взагалі мало не на коліна ставав. Можна все що завгодно Пороху в вину ставити, але при ньому цьому КВН-щику ніхто рота не затикає, кримінальні справи не відкриває. Це і є свобода.
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