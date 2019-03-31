Экзит-пол ТСН назвал лидеров на выборах президента в Украине

Кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует среди своих конкурентов с показателем в 30%. На втором месте разместились Петр Порошенко (18,5%) и Юлия Тимошенко (14%).

Такие данные экзит-пола опубликовали ТСН. Процентное соотношение было подсчитано по результатам опросов избирателей на 18:00.

На четвертом месте с результатом в 9,1% разместился Юрий Бойко. На пятом – Анатолий Гриценко с 7,6% и Игорь Смешко (6,6%).

Экзит-пол выборов в Украине ТСН

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