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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Экзит-пол ТСН назвал лидеров на выборах президента в Украине

12.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует среди своих конкурентов с показателем в 30%. На втором месте разместились Петр Порошенко (18,5%) и Юлия Тимошенко (14%).

Такие данные экзит-пола опубликовали ТСН. Процентное соотношение было подсчитано по результатам опросов избирателей на 18:00.

На четвертом месте с результатом в 9,1% разместился Юрий Бойко. На пятом – Анатолий Гриценко с 7,6% и Игорь Смешко (6,6%).

Экзит-пол выборов в Украине

Экзит-пол выборов в Украине

ТСН

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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
А хаха, Зеленский журналюг Обоза через месяц петухами сделает!
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Севченко Николай
Севченко Николай
За Зеленского голосуют те, кто хочет развалить Украину. Либо те, кто не догадывается, что это развалит Украину по сценарию из-за поребрика.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Плохо что Зе не побеждает в 1 туре! Пороха надо на нары!
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