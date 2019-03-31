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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского прокомментировали объединение с Тимошенко

16тЧитать материал на украинском

У кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опровергли любые возможности "договорняков" с другими политиками, ведь "они еще не победии"

Об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает НВ.

"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся ... Я не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что еще никто не получил. Мы еще не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании", - сказал он в ответ на слухи о возможных договоренностях с другим кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закончился первый тур выборов президента, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

  • Владимир Зеленский — 30,4%;

  • Петр Порошенко — 17,8%;

  • Юлия Тимошенко — 14,2%. Далее кандидаты в президенты расположились в таком порядке:

  • Юрий Бойко 9,8%;

  • Анатолий Гриценко 7,1%;

  • Игорь Смешко 6,4%;

  • Олег Ляшко 4,8%;

  • Александр Вилкул 4%;

  • Руслан Кошулинский 1,8%;

  • остальные кандидаты набрали менее 1%.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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