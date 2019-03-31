Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, какими будут его первые слова при встрече с лидером России Владимиром Путиным.

Соответствующий вопрос задали ему журналисты на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Сначала Зеленский попытался уйти от ответа, задав встречный вопрос представителям СМИ. "А что, уже есть дата, когда ми встречаемся с Путиным?" — сказал шоумен.

Однако журналисты настаивали, что если он планирует быть президентом Украины, то должен знать ответ на этот вопрос.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Если встречусь, скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и на Донбассе и помогали на всем их страшном и отвратительном пути?" — ответил Зеленский.

Также он заверил, что не будет оказывать противостояние обществу, если оно пойдет против него. "С обществом воевать не буду. И Майданы собирать тоже. Если украинцы против меня — жизнь важнее", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский прокомментировал обращение к главе РФ Владимиру Путину в 2014 году с призывом не допустить боевых действий и словами о том, что он готов стать на колени. Шоумен напомнил, что заявление было записано перед началом войны на Донбассе. Он также призвал не вырывать фразу с контекста.

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