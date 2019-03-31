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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Я начинаю борьбу!" Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже с 1 апреля начнет свою борьбу за победу во втором туре выборов.

По его словам, в президентской гонке судьба свела его с "марионеткой Коломойского (олигарх Игорь Коломойский. – Ред.). Такое заявление он сделал в обращении к прессе 31 марта, пишет "Интерфакс".

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре. Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО, или будет сидеть и ждать разрешения Кремля на референдум", – заявил Порошенко.

Новости
Порошенко обратился к избирателям Зеленского, вспомнив Галкина и Петросяна

Он также отметил, что кандидат Владимир Зеленский, по его мнению, выгоден Кремлю.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, по данным экзит-полов, во второй тур президентских выборов прошли Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (более 18). На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с 14%.

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Персоны
Петр ПорошенкоВолодимир Зеленський
Место
Украина
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Комментарии
83
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Смешно
74
Интересно
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Печально
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
поздно пить боржоми надо было пересажать половину своего окружения за воровство и схемы людей они достали
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0
2
Пойда Николя
Пойда Николя
Да сколько можно дурить этот народ До бесконечности Если выводы от предыдущей лапши не сделали Порох вообще не вошел где то сзади Как дебильные экзик-полы такие же как и лекторат . Неужели не понятно это готовиться почва к фальсификации
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3
5
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Пойда Николя, Иди нахуй фекалофекат.
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1
Кречко Эд
Кречко Эд
Это Пете не поможет даже если он объявит каждого второго жителя Украины рукой Москвы или ногой хуйла..
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7

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