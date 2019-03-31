"Я начинаю борьбу!" Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже с 1 апреля начнет свою борьбу за победу во втором туре выборов.

По его словам, в президентской гонке судьба свела его с "марионеткой Коломойского (олигарх Игорь Коломойский. – Ред.). Такое заявление он сделал в обращении к прессе 31 марта, пишет "Интерфакс".

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре. Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО, или будет сидеть и ждать разрешения Кремля на референдум", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что кандидат Владимир Зеленский, по его мнению, выгоден Кремлю.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, по данным экзит-полов, во второй тур президентских выборов прошли Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (более 18). На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с 14%.

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