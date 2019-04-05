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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский vs Порошенко: психолог рассказал, кто быстрее "выгорит" на дебатах

1.9тЧитать материал на украинском

На дебатах, которые могут пройти между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, шоумен быстрее потеряет контроль над своими эмоциями.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он объяснил, что Порошенко может воспользоваться несдержанностью Зеленского.

"Зеленский действительно человек экспрессивный, импульсивный, очень подвижный, эмоциональный. Это его козырь, такая манера общения. Это ресурс Зеленского, которым он добивается результата. А Порошенко приходится сдерживаться. Поэтому, когда будут дебаты, то Зеленский потеряет контроль над собой скорее. А Порошенко в этом плане может этим воспользоваться", – сказал он.

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На видеороликах, которые кандидаты "перебрасывают" друг другу, видно, что Порошенко нравится, что его оппонент перешел на поле, где у действующего президента больше сил и средств для достижения цели, объяснил психолог.

Зеленский vs Порошенко: психолог рассказал, кто быстрее "выгорит" на дебатах

znaj.ua

"У Зеленского был сильный козырь, когда он молчал. Он был недосягаем. Как только он начал говорить, как только он втянул президента в эту видео-войну, он тут же начал быть приземленным, простым и понятным", – сказал Ким.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Валентин Ким
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
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