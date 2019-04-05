Зеленский vs Порошенко: психолог рассказал, кто быстрее "выгорит" на дебатах

На дебатах, которые могут пройти между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, шоумен быстрее потеряет контроль над своими эмоциями.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он объяснил, что Порошенко может воспользоваться несдержанностью Зеленского.

"Зеленский действительно человек экспрессивный, импульсивный, очень подвижный, эмоциональный. Это его козырь, такая манера общения. Это ресурс Зеленского, которым он добивается результата. А Порошенко приходится сдерживаться. Поэтому, когда будут дебаты, то Зеленский потеряет контроль над собой скорее. А Порошенко в этом плане может этим воспользоваться", – сказал он.

На видеороликах, которые кандидаты "перебрасывают" друг другу, видно, что Порошенко нравится, что его оппонент перешел на поле, где у действующего президента больше сил и средств для достижения цели, объяснил психолог.

znaj.ua

"У Зеленского был сильный козырь, когда он молчал. Он был недосягаем. Как только он начал говорить, как только он втянул президента в эту видео-войну, он тут же начал быть приземленным, простым и понятным", – сказал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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