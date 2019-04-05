Зеленський vs Порошенко: психолог розповів, хто швидше "вигорить" на дебатах

На дебатах, які можуть пройти між кандидатами у президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, шоумен швидше втратить контроль над своїми емоціями.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім. Він пояснив, що Порошенко може скористатися нестриманістю Зеленського.

"Зеленський дійсно людина експресивна, імпульсивна, дуже рухлива, емоційна. Це його козир, така манера спілкування. Це ресурс Зеленського, яким він добивається результату. А Порошенку доводиться стримуватися. Тому, коли будуть дебати, то Зеленський втратить контроль над собою швидше. А Порошенко у цьому плані може цим скористатися", – сказав він.

На відеороликах, які кандидати "перекидають" один одному, видно, що Порошенку подобається, що його опонент перейшов на поле, де у діючого президента більше сил і засобів для досягнення мети, пояснив психолог.

znaj.ua

"У Зеленського був сильний козир, коли він мовчав. Він був недосяжний, сакралізований. Як тільки він почав говорити, як тільки він втягнув президента у цю відео-війну, він тут же почав бути приземленим, простим і зрозумілим", – сказав Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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