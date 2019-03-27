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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский с хот-догом в руках ответил на призыв Вакарчука

29.7тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины и руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский в присущем ему ироническом стиле отреагировал на обращение лидера группы "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука к украинцам "не голосовать по приколу".

На официальной странице шоумена в Instagram появилось фото, на котором Зеленский вместе с другими участниками "Квартала 95" стоят на автозаправке с хот-догами в руках.

"Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – говорится в описании к снимку.

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Как известно, 27 марта украинский музыкант Святослав Вакарчук обратился к избирателям с призывом принять участие в голосовании на выборах президента, назвав это гражданским долгом. По его словам, будущее страны находится в руках украинцев, поэтому нельзя оставаться безразличными. "Выборы президента Украины для меня не "прикол", ‒ подчеркнул лидер "Океана Ельзи", намекая, очевидно, на комика Зеленского (полный текст обращения читайте здесь).

За несколько часов призыв Вакарчука собрав более 5 000 "лайков", 7000 репостов и тысячи комментариев. Кроме этого, известные украинские деятели поддержали флешмоб и опубликовали посты с хештегом #ГолосуюнеПоПриколу.

Напомним, в июне 2018 года Зеленский неформально предложил Вакарчуку объединиться перед выборами президента Украины. "Если ты и я – то это мы, понимаешь? А если мы – то это всех", – заинтриговал шоумен. Позже он заявил, что это была шутка. В начале 2019 г. Вакарчук обвинил Зеленского в неискренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным последних соцопросов, шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге. Его готовы поддержать 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. На втором месте идет Порошенко с 14,8% голосов, далее Тимошенко – 8,7%.

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Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Страна 95 квартал (бывшая Украина)
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васильевич василий
васильевич василий
Этот Викарщук или больной или наркоман . Или то и другое
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1
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Остривная Татьяна
Остривная Татьяна
Не могу одного понять: у нас президентом пытается стать один Зеленский или весь 95 квартал? Це не занадто?
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Остривная Татьяна, Та й Зеленский один ЦЕ ВЖЕ ЗАНАДТО!!!!! =))))))))
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