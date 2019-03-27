"Не имею права молчать!" Вакарчук обратился к украинцам с мощным призывом

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" и общественный деятель Святослав Вакарчук призвал всех украинцев принять участие в голосовании на выборах президента, которые пройдут 31 марта.
Он подчеркнул, что участие в избирательном процессе является гражданским долгом каждого. Видеозапись обращения опубликовали 27 марта на официальной странице Святослава Вакарчука в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", ‒ заявил музыкант и лидер мнений.
Вакарчук отметил, что будущее страны находится в руках украинцев, поэтому нельзя оставаться безразличными к выборам и игнорировать участие в голосовании.
Святослав Вакарчук
Скриншот
"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом", ‒ призвал Святослав Вакарчук.
Он не озвучил имя кандидата, которому отдаст предпочтение на выборах, но выразил мнение, что победа требует надежной команды, а не "случайных людей, собранных на хайп".
"Выборы Президента Украины для меня не "прикол", ‒ обратил внимание музыкант.
Как писал OBOZREVATEL:
28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.
Перед этим музыкант объявил, что он идет в политику.
Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением, что готов принести в жертву творчество ради изменений в стране.
Поклонники Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку, после того как в новогоднюю ночь о соответствующем решении объявил шоумен Владимир Зеленский. Однако это не изменило его намерения.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готов был поддержать Вакарчука на выборах, если бы тот баллотировался на пост президента.
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