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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не имею права молчать!" Вакарчук обратился к украинцам с мощным призывом

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Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" и общественный деятель Святослав Вакарчук призвал всех украинцев принять участие в голосовании на выборах президента, которые пройдут 31 марта.

Он подчеркнул, что участие в избирательном процессе является гражданским долгом каждого. Видеозапись обращения опубликовали 27 марта на официальной странице Святослава Вакарчука в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", ‒ заявил музыкант и лидер мнений.

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Вакарчук отметил, что будущее страны находится в руках украинцев, поэтому нельзя оставаться безразличными к выборам и игнорировать участие в голосовании.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот

"Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом", ‒ призвал Святослав Вакарчук.

Он не озвучил имя кандидата, которому отдаст предпочтение на выборах, но выразил мнение, что победа требует надежной команды, а не "случайных людей, собранных на хайп".

"Выборы Президента Украины для меня не "прикол", ‒ обратил внимание музыкант.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
УкраинаКиев
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что, суки, страшно вам так, что аж каменты прячете? Да вот только правда все равно своё возьмет, а вам за все держать ответ
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Или не держать, если не прячете, в этом случае и за сук не серчайте, оно не о вас
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Предательство в том, что в Украине нет демократии в связи с тем, что оставлено без определения кого считать народом. Власть неизвестно кого не демократия, а преступление против демократии, преступники те, кто пропихивает и поддерживает такое положение дел
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чем оно бездарнее идейно идеологически, тем у него больше апломба. Хозяина себе выбирают смерды и холуи, а люди выбирают себе идеи и убеждения, что на этих выборах не предлагает никто, это значит, что все мих участники просто дегенераты, факт
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