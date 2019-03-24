''Коломойский офигел'': Лещенко объяснил феномен Зеленского в Украине

В Украине существует огромный запрос на изменения, а с избранием шоумена Владимира Зеленского президентом восприятие реформ будет колоссальным.

Такое мнение в интервью "Новой газете" выразил внефракционный народный депутат Сергей Лещенко. Он признался, что поддержал Зеленского, поскольку лидер "Квартала 95" отличается от других политиков.

"Нужен человек, который будет продвигать реформы [...] и понимает, насколько важны для Украины перемены, который сможет навязывать повестку нынешнему прогнившему политическому классу. Избрание Зеленского может снести много старых политиков, дискредитировавших себя", — сказал он.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский коллаж

По словам нардепа, старая элита Украины не сможет это делать. "Общество более лояльно к отсутствию опыта и знаний, если человек искренен, и менее лояльно по отношению к профессиональному политику, который уличен в продажности", — добавил парламентарий.

Лещенко назвал Зеленского феноменом, у которого есть "четыре отца":

1. Петр Порошенко, с которым "связаны нереализованные надежды страны".

2. Святослав Вакарчук, который "не пошел на выборы и не отнял голоса".

3. Сам Владимир Зеленский — "стопроцентно узнаваемая личность. Как герой "95-го Квартала" он высмеивает политиков, а как герой сериала "Слуга народа" олицетворяет ожидания по поводу того, как должен вести себя президент".

4. Игорь Коломойский, который "помогает ему медийно".

"Коломойский активный участник выборов, который изначально поддерживал не Зеленского, а Тимошенко. Но думаю, когда он увидел рейтинги в январе-феврале этого года, то сам офигел. Не рассчитывал на такое", — сказал Лещенко.

Он добавил, что у Зеленского есть качество, которого нет у многих политиков — эмоциональный интеллект. "Это сейчас очень популярное на Западе понятие, означает способность человека улавливать эмоции и чаяния других людей, привлекать их в свои сторонники, завоевывать поддержку больших групп для решений важных задач. Это больше, чем харизма", — подчеркнул политик.

Отвечая на вопрос журналиста, можно ли назвать Зеленского "украинским Трампом" (президент США Дональд Трамп. — Ред.), Лещенко ответил: "Это слишком популярное сравнение. Из общего только то, что оба они антисистемные политики".

"Во-первых, это глобальный тренд. Запрос на таких политиков — ответ общества на глобализацию, в которой есть как бенефициары, так и проигравшие, и их очень много. Во-вторых, способствует росту антисистемных настроений и появление новых каналов коммуникаций, которые позволяют обходить традиционные медиа. Ну и третье — это усталость мира от расширения... Так что аналогия Зеленского с Трампом — поверхностная, как если сравнивать Памеллу Андерсон и Ким Бессинджер. Ну и еще можно сказать, что Трамп ломает в США хорошую систему, а Зеленский будет ломать в Украине плохую", — подытожил Лещенко.

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