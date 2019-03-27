Обращение Вакарчука к украинским избирателям

Вот и настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах президента.

Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать.

Именно поэтому сегодня, за несколько дней до открытия избирательных участков, позвольте поделиться с вами тем, как буду голосовать я.

Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое.

Святослав Вакарчук Скриншот

Свобода ‒ не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения ‒ не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа ‒ это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп. Выборы президента Украины для меня не "прикол".

Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом.

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