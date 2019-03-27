МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Лидер рок-группы "Океан Ельзи", композитор, общественный деятельВсе статьи автора

Обращение Вакарчука к украинским избирателям

23.1тЧитать материал на украинском

Вот и настало время, когда мы с вами должны выполнить наш гражданский долг: проголосовать на выборах президента.

Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать.

Именно поэтому сегодня, за несколько дней до открытия избирательных участков, позвольте поделиться с вами тем, как буду голосовать я.

Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Скриншот

Новости
"Никому ничего не обещал": Вакарчук жестко высказался о президентстве

Свобода ‒ не авантюра, она требует ответственности, а не саркастического равнодушия. Изменения ‒ не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа ‒ это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп. Выборы президента Украины для меня не "прикол".

Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Святослав ВакарчукСвятослав Вакарчук
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
22
14
Смешно
75
Интересно
4
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гражданский долг в том, чтобы Конституцию соблюдать. А в ней сказано, что власть в Украине принадлежит народу о котором вообще не сказано ничего кого народом считать, что этот народ определяет. В таких условиях исполнять гражданский долг невозможно, власть неизвестно кого что угодно, но не демократия. Именно такое положение дел и предлагают поддержать псевдоэлиты. Смотрите, люди, запоминайте, это предательство уже исторический факт
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пушненка Семен, твоей пидорской пастью правды не выговорить, подхуйловая шоха)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Ильчук Андрей, на украине нет народа, есть только холопий сброд типа тебя))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Я шо-то непонял, Слава просит не голосовать по приколу. А кто у нас самый прикольный кандидат? Это шо, Слава против Зеленского?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Недавно Вакарчуг назвал украинцев "СЛАБОУМНЫМИ ДЕТЬМИ")))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Ильчук Андрей, не скули опарыш слабоумный)))) Россия поможе! Организуем гумконвой с йодом!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пушненка Семен, расейский сброд слабоумным был всегда, живёт при альфа-козле из кремля безо всякого смысла и откликается на любое погоняло
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения