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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський із хот-догом у руках відповів на заклик Вакарчука

29.7тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України і керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський у притаманному йому іронічному стилі відреагував на звернення лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука до українців "не голосувати по приколу".

На офіційній сторінці шоумена в Instagram з'явилося фото, на якому Зеленський разом із іншими учасниками "Кварталу 95" стоять на автозаправці з хот-догами в руках.

"Щоб не бути "по приколу", вирішили бути серйозними, як усі", – йдеться в описі до знімка.

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Як відомо, 27 березня український музикант Святослав Вакарчук звернувся до українських виборців із закликом взяти участь у голосуванні на виборах президента, назвавши це громадянським обов'язком. За його словами, майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими. "Вибори президента України для мене не "прикол", ‒ підкреслив лідер "Океану Ельзи", натякаючи, очевидно, на коміка Зеленського (повний текст звернення читайте тут).

За декілька годин заклик Вакарчука зібрав більше 5 000 "лайків", 7000 репостів і тисячі коментарів. Крім цього, відомі українські діячі підтримали флешмоб і опублікували пости з хештегом #ГолосуюнеПоПриколу.

Нагадаємо, в червні 2018 року Зеленський неформально запропонував Вакарчуку об'єднатися перед виборами президента України. "Якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх", – заінтригував шоумен. Пізніше він заявив, що це був жарт. На початку 2019 р. Вакарчук звинуватив Зеленського в нещирості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними останніх соцопитувань, шоумен Володимир Зеленський впевнено лідирує в президентському рейтингу. Його готові підтримати 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. На другому місці йде Порошенко з 14,8% голосів, далі Тимошенко – 8,7%.

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Особи
Володимир ЗеленськийСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Страна 95 квартал (бывшая Украина)
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васильевич василий
васильевич василий
Этот Викарщук или больной или наркоман . Или то и другое
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Остривная Татьяна
Остривная Татьяна
Не могу одного понять: у нас президентом пытается стать один Зеленский или весь 95 квартал? Це не занадто?
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Остривная Татьяна, Та й Зеленский один ЦЕ ВЖЕ ЗАНАДТО!!!!! =))))))))
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