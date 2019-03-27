Зеленський із хот-догом у руках відповів на заклик Вакарчука

Кандидат у президенти України і керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський у притаманному йому іронічному стилі відреагував на звернення лідера "Океану Ельзи" Святослава Вакарчука до українців "не голосувати по приколу".

На офіційній сторінці шоумена в Instagram з'явилося фото, на якому Зеленський разом із іншими учасниками "Кварталу 95" стоять на автозаправці з хот-догами в руках.

"Щоб не бути "по приколу", вирішили бути серйозними, як усі", – йдеться в описі до знімка.

Як відомо, 27 березня український музикант Святослав Вакарчук звернувся до українських виборців із закликом взяти участь у голосуванні на виборах президента, назвавши це громадянським обов'язком. За його словами, майбутнє країни перебуває в руках українців, тому не можна залишатися байдужими. "Вибори президента України для мене не "прикол", ‒ підкреслив лідер "Океану Ельзи", натякаючи, очевидно, на коміка Зеленського (повний текст звернення читайте тут).

За декілька годин заклик Вакарчука зібрав більше 5 000 "лайків", 7000 репостів і тисячі коментарів. Крім цього, відомі українські діячі підтримали флешмоб і опублікували пости з хештегом #ГолосуюнеПоПриколу.

Нагадаємо, в червні 2018 року Зеленський неформально запропонував Вакарчуку об'єднатися перед виборами президента України. "Якщо ти і я – то це ми, розумієш? А якщо ми – то це всіх", – заінтригував шоумен. Пізніше він заявив, що це був жарт. На початку 2019 р. Вакарчук звинуватив Зеленського в нещирості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними останніх соцопитувань, шоумен Володимир Зеленський впевнено лідирує в президентському рейтингу. Його готові підтримати 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. На другому місці йде Порошенко з 14,8% голосів, далі Тимошенко – 8,7%.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!