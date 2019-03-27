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Выборы президента Украины 2019

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Выборы в Украине: Порошенко и Зеленский вырвались во второй тур

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Во второй тур президентских выборов в Украине выйдут шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

На третьем месте со значительным отрывом идет лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют итоги нового опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Так, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

За Юрия Бойко отдать свои голоса намерены 7,9% избирателей, за Анатолия Гриценко и Олега Ляшко — 6,4% и 5,3% соответственно. Другие кандидаты набирают менее 4% голосов.

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Что касается тех граждан, которые еще не определились со своим выбором окончательно, то среди них 15,4% склоняются к Зеленскому, 9% — к Порошенко, 5,7% — к Бойко, 4,8% — к Тимошенко и 4,5% — к Гриценко.

Выборы в Украине: Порошенко и Зеленский вырвались во второй тур

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Зеленского — 28,5%. Победу Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Тимошенко — 12,7%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

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Опрос был проведен в период с 20 по 25 марта методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента с использованием планшетов. Выборка составила 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) возрастом старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последнему итогу опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да хоть чорт лысый - только не старуха Йуля с таким мерзким иплом!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Все, можно расходится, соцысы нарисовали, что им заказывали, всем спасибо за участие в массовке
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ну, все, трындец обоз от крысЮли)
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Fox Allen
Fox Allen
Гетьман Елена, сейчас прибежит модератор с банхаммером, ибо низзя так всуе поминать это имя на обозе. Бродский не одобряэ
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