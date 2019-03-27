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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Голосую не по приколу!" Украинцы устроили политический "шторм" из-за Вакарчука

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В сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает оборотов флешмоб #ГолосуюнеПоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

Одним из первых Вакарчука поддержал популярный украинский поэт, музыкант и прозаик Сергей Жадан. На своей странице в Facebook он опубликовал фото с дочкой и хэштегом #ГолосуюнеПоПриколу.

"Дорогие братья и сестры, ну, вы поняли", ‒ подписал Жадан снимок.

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Также к своим поклонникам в видеообращении на странице в Facebook обратился вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Пожалуйста, если вам важно будущее нашей страны, придите и проголосуйте, за кого хотите. Но выборы ‒ это не прикол, голосуйте не по приколу", ‒ поделился Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк

Скриншот

Также к флешмобу присоединились политики. Призыв под соответствующим хэштегом опубликовала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и нардеп от "Самопомічі" Виктория Пташник.

"Голосую не по приколу!" Украинцы устроили политический "шторм" из-за Вакарчука

Кроме известных личностей, к публикациям под таким хэштегом присоединились и просто небезразличные украинцы, переживающие за будущее страны.

Сам же Вакарчук назвал всенародный флешмоб "Twitter-штормом".

Как писал OBOZREVATEL, украинская писательница Оксана Забужко поделилась жуткими видео с людьми, которые берут штурмом КПП "Станица Луганская" в "ЛНР". Она предупредила, что та же участь может ждать всех остальных украинцев, если они безответственно отнесутся к выборам президента.

Писательница отметила, что, вероятно, в 2014 году жители Донбасса "выбрали по приколу", "пусть хоть хуже, лишь бы другое".

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Вакарчук, чего ты сам не пошёл на выборы? Только и можешь, что болтать и флешмобы запускать. Выборы- большая ответственность для Украины, только реальная смена поколений может дать импульс к развитию
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