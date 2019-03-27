"Голосую не по приколу!" Украинцы устроили политический "шторм" из-за Вакарчука

В сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает оборотов флешмоб #ГолосуюнеПоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

Одним из первых Вакарчука поддержал популярный украинский поэт, музыкант и прозаик Сергей Жадан. На своей странице в Facebook он опубликовал фото с дочкой и хэштегом #ГолосуюнеПоПриколу.

"Дорогие братья и сестры, ну, вы поняли", ‒ подписал Жадан снимок.

Также к своим поклонникам в видеообращении на странице в Facebook обратился вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Пожалуйста, если вам важно будущее нашей страны, придите и проголосуйте, за кого хотите. Но выборы ‒ это не прикол, голосуйте не по приколу", ‒ поделился Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк Скриншот

Я обіцяв не постити нічого про вибори до 31. Бо кожен має визначитися сам. Але це не заважає мені поширити позицію @s_vakarchuk яку я повністю поділяю - голосуйте за кого хочете, але не робіть цього #поприколу https://t.co/i6WYdKUa8i#ГолосуюНеПоПриколу #УкраїнаПонадУсе — Ярослав Юрчишин (@yarlyur) 27 марта 2019 г.

Также к флешмобу присоединились политики. Призыв под соответствующим хэштегом опубликовала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и нардеп от "Самопомічі" Виктория Пташник.

Кроме известных личностей, к публикациям под таким хэштегом присоединились и просто небезразличные украинцы, переживающие за будущее страны.

Сам же Вакарчук назвал всенародный флешмоб "Twitter-штормом".

Как писал OBOZREVATEL, украинская писательница Оксана Забужко поделилась жуткими видео с людьми, которые берут штурмом КПП "Станица Луганская" в "ЛНР". Она предупредила, что та же участь может ждать всех остальных украинцев, если они безответственно отнесутся к выборам президента.

Писательница отметила, что, вероятно, в 2014 году жители Донбасса "выбрали по приколу", "пусть хоть хуже, лишь бы другое".

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