Зеленский заговорит на украинском после победы — штаб

В случае победы во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский будет разговаривать исключительно на государственном языке.
Об это в комментарии OBOZREVATEL сказал политолог и спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Дмитрий Разумков, отметив, что сейчас Зеленский не является госслужащим и может говорить на любом языке, не нарушая законов.
Владимир Зеленский
Скрин из фильма "Слуга народа"
"Это требование закона, и Владимир Зеленский как президент страны будет следовать законам Украины. И как гарант Конституции будет говорить на украинском языке", – убеждает Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная экс-нардеп от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион разгромила кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям.
В свою очередь спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что позиция Фарион – это какая-то истерия, граничащая с легкой формой шизофрении.
Напомним:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента. Украинцы массово публиковали в соцсетях фото и селфи.
Во второй тур, который будет 21 апреля, согласно предварительным подсчетам, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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