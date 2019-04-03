Зеленский заговорит на украинском после победы — штаб

В случае победы во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский будет разговаривать исключительно на государственном языке.

Об это в комментарии OBOZREVATEL сказал политолог и спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Дмитрий Разумков, отметив, что сейчас Зеленский не является госслужащим и может говорить на любом языке, не нарушая законов.

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"Это требование закона, и Владимир Зеленский как президент страны будет следовать законам Украины. И как гарант Конституции будет говорить на украинском языке", – убеждает Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная экс-нардеп от "Свободы", борец за украинский язык Ирина Фарион разгромила кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка в видеообращении к избирателям.

В свою очередь спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что позиция Фарион – это какая-то истерия, граничащая с легкой формой шизофрении.

Напомним:

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