Украина нашла средства на выплату пенсий: кто выделил средства и какую сумму мы получим

В ближайшее время Украина получит от Всемирного банка 841 млн долларов. Эти средства планируется направить на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он отметил, что средства поступят в рамках механизма PEACE in Ukraine под гарантии правительства Канады.

"В условиях дефицита бюджета и разбалансировки государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка. Благодарю правительство Канады и Всемирный банк за весомую и последовательную поддержку", – резюмировал премьер.

Что предшествовало

Во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в Украине могут возникнуть задержки с социальными выплатами. По его словам, дальнейшая ситуация будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет.

"Я не исключаю, что возможны задержки", – сказал министр и добавил, что надеется, что до этого не дойдет.

Марченко также заявил, что Украина уже начала ограничивать часть расходов из-за недостаточного объема доступного финансирования, но об ограничении социальных расходов пока речь не идет. По его словам, сейчас правительство вынуждено определять приоритетность платежей.

На этом фоне министр призвал народных депутатов принять законопроекты, необходимые для получения Украиной финансовой поддержки от международных партнеров.

А 1 сентября сам Корецкий во время выступления в Верховной Раде объявил, что Кабинет министров Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые в настоящее время не идут на нужды обороны. Правительство планирует сэкономить около 70 млрд грн, которые намерено полностью направить на финансирование Сил обороны.

По его словам, на 1 сентября дефицит бюджета Сил обороны уже составлял 27 млрд долларов. Корецкий отметил, что такая "дыра" возникла из-за "объективного удорожания войны, технологических решений, потребности в дополнительном финансировании противовоздушной обороны и финансового обеспечения наших воинов".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что народные депутаты вновь провалили законопроект об отмене налоговой льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Официально депутаты защищают возможность украинцев заказывать дешевые товары, в основном, из Китая. Цена такой возможности – миллиарды евро помощи, которые мы потеряем из-за отказа выполнить одно из взятых на себя обязательств. А еще – возможность вовремя платить украинским военным.

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