Зеленський заговорить українською після перемоги — штаб

У разі перемоги в другому турі виборів президента України Володимир Зеленський буде розмовляти винятково державною мовою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав політолог і спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти Дмитро Разумков, зазначивши, що зараз Зеленський не є держслужбовцем і може говорити будь-якою мовою, не порушуючи законів.

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"Це вимоги закону, і Володимир Зеленський як президент країни буде слідувати законам України. І як гарант Конституції говоритиме українською мовою", – переконує Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.

Зі свого боку спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що позиція Фаріон – це якась істерія, яка межує з легкою формою шизофренії.

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