Зеленський заговорить українською після перемоги — штаб

У разі перемоги в другому турі виборів президента України Володимир Зеленський буде розмовляти винятково державною мовою.
Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав політолог і спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти Дмитро Разумков, зазначивши, що зараз Зеленський не є держслужбовцем і може говорити будь-якою мовою, не порушуючи законів.
Володимир Зеленський
Скрін із фільму "Слуга народу"
"Це вимоги закону, і Володимир Зеленський як президент країни буде слідувати законам України. І як гарант Конституції говоритиме українською мовою", – переконує Разумков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.
Зі свого боку спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що позиція Фаріон – це якась істерія, яка межує з легкою формою шизофренії.
Нагадаємо:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента. Українці масово публікували в соцмережах фото і селфі.
У другий тур, який буде 21 квітня, згідно з попередніми підрахунками, пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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