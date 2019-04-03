МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський заговорить українською після перемоги — штаб

1.9тЧитати матеріал російською

У разі перемоги в другому турі виборів президента України Володимир Зеленський буде розмовляти винятково державною мовою.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав політолог і спікер передвиборчого штабу кандидата в президенти Дмитро Разумков, зазначивши, що зараз Зеленський не є держслужбовцем і може говорити будь-якою мовою, не порушуючи законів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скрін із фільму "Слуга народу"

Новини
Команда Зеленського оприлюднила список вимог до Порошенка

"Це вимоги закону, і Володимир Зеленський як президент країни буде слідувати законам України. І як гарант Конституції говоритиме українською мовою", – переконує Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна екс-нардеп від "Свободи", борець за українську мову Ірина Фаріон розгромила кандидата в президенти Володимира Зеленського за використання російської мови у відеозверненні до виборців.

Зі свого боку спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що позиція Фаріон – це якась істерія, яка межує з легкою формою шизофренії.

Нагадаємо:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Ждем с нетерпением! До встречи на Майдане!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А на глаголице когда он заговорить? А то нехорошо как то мовнюка из себя изображать, а основателей страны и столицы игнорировать, всякий тут де поймёт, что прогнулся от первого де тявкания
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки