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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Призыв к гражданской войне": у Зеленского ответили на выпады Фарион

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Высказывания экс-нардепа от "Свободы" Ирины Фарион должны проверить правоохранительные органы на предмет разжигания межнациональной вражды.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, отметив, что "в воюющей стране такие заявления могут использоваться как посыл и подыгрывание стране-агрессору в рамках гибридной войны".

"Я думаю, что этим вопросом стоит заняться правоохранительным органам, потому что, как мне кажется, это был призыв к чуть ли не гражданской войне. Было сказано следующее: "Нужно начать войну против 30% избирателей Украины". Я считаю, что это попытка разжигания вражды на национальном уровне, или на каком-то другом непонятном для меня уровне. Это явно призыв к каким-то волнениям в стране", – заявил Разумков.

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"Я не совсем понимаю позицию Фарион и заявления других людей кто, кого и как должен стрелять. Это какая-то истерия, граничащая с легкой формой шизофрении, а может и не легкой", – добавил он.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Униан

Вместе с тем политолог заверил, что в программе кандидата в президенты четко отображена позиция касательно функционирования украинской языка.

"Единственным государственным языком в стране является украинский. Это абсолютно понятная позиция, и я думаю, что ее разделяют подавляющее большинство наших сограждан. Но, тем неимение, должно существовать нормальное отношение и развитие всех других языков", – сказал Разумков.

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Спикер штаба кандидата в президенты Украины обвинил украинских политиков в том, что они часто используют языковой вопрос в преддверие выборов, тем самым искусственно создавая предпосылки для раскола общества.

"Не должно быть никаких инсинуаций на тему того, какой язык должен быть государственным. Он единственный, и это украинский язык", – отметил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Что касается самого Зеленского и его большинства речей на русском языке в ходе предвыборной кампании, то здесь Разумков объяснил, что со стороны кандидата в президенты нет никакого нарушения закона, и пока он не является госслужащим, он может разговаривать на любом языке. Но в случае победы Зеленского на выборах президента Украины, он будет следовать законам своей страны.

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"Это требования закона, и Владимир Зеленский, как президент страны, будет следовать законам Украины. И как гарант Конституции будет говорить на украинском языке", – заявил он.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это пещерная дама уже который год выдавливает из себя по капле члена КПСС и всё никак. И член по-прежнему остается членом.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Эту рагулиху,должны проверять специалисты в области психиатрии.
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