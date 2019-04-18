Зеленский показал команду в прямом эфире: топ-13 самых ярких ответов кандидата

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский показал в прямом эфире свою команду и ответил на вопросы гостей программы "Право на владу".
Лидер избирательной гонки высказал свое мнение по поводу выборов, своего оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко, а также поделился своим виденьем, как нужно управлять страной. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Владимир Зеленский
Скриншот из видео
Предлагаем топ-13 самых ярких ответов новоиспеченного политика:
О предвыборной борьбе и молчании:
"По поводу "кота в мешке". Если сравнивать двух кандидатов, лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре". Я не прятался, это наша стратегия".
Об отмене национализации ПриватБанка и компенсации Коломойскому:
"У меня нет двух миллиардов, чтобы их кому-то отдать. Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
О "Квартале 95":
"Я ухожу из бизнеса".
Об амнистии капиталов:
"Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся. Мы подготовили законопроект. Мы хотим детиниации капиталов, хочу верить, что это поддержит Верховная Рада".
О том, что его реплики смешные:
"Смешно - это моя прошлая профессия. Я в ней профессионал".
О дебатах:
"Я не трус. Я понимаю, что господин президент нас затягивал в этот капкан, но мы знали про это. Считаю, что люди должны иметь право видеть нас обоих".
Об будущих назначениях:
"Эти люди идут с нами в Администрацию президента, а дальше все обязательно пройдут проверку антикоррупционных органами, и только после этого они займут соответствующие должности".
О прекращении Россией поставок нефти в Украину:
"Я эту проблему не изучил глубоко, вы должны меня понять, мне не стыдно в этом признаться. Надо класть на карту все возможные варианты".
Об амнистии для сепаратистов:
"Когда мы говорим о преступниках, преступники будут наказаны… Никто прощать бандитов не будет".
О том, пожмет ли руку Порошенко:
"Когда президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, – я не уверен, что мне будет что ему пожать".
О том, готов ли подписать указ о военном освобождении Донбасса:
"Нет".
О том, поддерживает ли легализацию оружия:
"Нет".
О том, собирается ли отменить языковые квоты на ТВ:
"Нет, но немножко поменять".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
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