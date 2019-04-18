Зеленский показал команду в прямом эфире: топ-13 самых ярких ответов кандидата

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский показал в прямом эфире свою команду и ответил на вопросы гостей программы "Право на владу".

Лидер избирательной гонки высказал свое мнение по поводу выборов, своего оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко, а также поделился своим виденьем, как нужно управлять страной. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский Скриншот из видео

Предлагаем топ-13 самых ярких ответов новоиспеченного политика:

О предвыборной борьбе и молчании:

"По поводу "кота в мешке". Если сравнивать двух кандидатов, лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре". Я не прятался, это наша стратегия".

Об отмене национализации ПриватБанка и компенсации Коломойскому:

"У меня нет двух миллиардов, чтобы их кому-то отдать. Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".

О "Квартале 95":

"Я ухожу из бизнеса".

Об амнистии капиталов:

"Я уверен, что мы со всем бизнесом договоримся. Мы подготовили законопроект. Мы хотим детиниации капиталов, хочу верить, что это поддержит Верховная Рада".

О том, что его реплики смешные:

"Смешно - это моя прошлая профессия. Я в ней профессионал".

О дебатах:

"Я не трус. Я понимаю, что господин президент нас затягивал в этот капкан, но мы знали про это. Считаю, что люди должны иметь право видеть нас обоих".

Об будущих назначениях:

"Эти люди идут с нами в Администрацию президента, а дальше все обязательно пройдут проверку антикоррупционных органами, и только после этого они займут соответствующие должности".

О прекращении Россией поставок нефти в Украину:

"Я эту проблему не изучил глубоко, вы должны меня понять, мне не стыдно в этом признаться. Надо класть на карту все возможные варианты".

Об амнистии для сепаратистов:

"Когда мы говорим о преступниках, преступники будут наказаны… Никто прощать бандитов не будет".

О том, пожмет ли руку Порошенко:

"Когда президент сказал, что всем коррупционерам будет рубить руки, – я не уверен, что мне будет что ему пожать".

О том, готов ли подписать указ о военном освобождении Донбасса:

"Нет".

О том, поддерживает ли легализацию оружия:

"Нет".

О том, собирается ли отменить языковые квоты на ТВ:

"Нет, но немножко поменять".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

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