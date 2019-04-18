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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Випили не одну пляшку горілки": Зеленський висловився про покарання для сепаратистів

7.4тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не збирається амністувати злочинців, які сприяли окупації Росією українських територій.

"Коли ми говоримо про злочинців, злочинці будуть покарані... Ніхто прощати бандитів не буде", – сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу".

На запитання про переселенців у своїй команді Зеленський відповів, що просто приймав своїх друзів. "Вони такі ж українці, як і ми всі. Ми однакові в будь-якій точці України", – сказав він.

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"Звичайно ж, у них ультрарадикальне ставлення, тому що їх вигнали з дому. Ми присвятили цьому вечори, дуже багато вечорів, і, чесно кажучи, випили не одну пляшку горілки. Я людина непитуща, але без цього неможливо говорити про війну, втрачених родичів, втрачених близьких людей", – додав політик.

Також він підкреслив, що не готовий віддати наказ про військове звільнення окупованого Донбасу.

"Випили не одну пляшку горілки": Зеленський висловився про покарання для сепаратистів

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у прямому ефірі Володимир Зеленський також представив свою команду.

Під час програми Зеленський розповів, що не ховався від журналістів весь цей час, а працював і закривав справи. За його словами, на ток-шоу ходити огидно, тому що там постійно лаються представники старої влади. Також кандидат розповів про стратегію команди.

Крім того, він заявив, що не знайомий з Олександром Харебіним, який як член команди Зеленського стверджував, що Україна заявить права на російську мову.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політикаВыборы 2019
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Спасибо ребятам за Крым, которые сожгли автобусы из Крыма.Кстати - нет уголовного дела ? И чего крымчане не балдели от огня ? Это же РЕВОЛЮЦИЯ ! А Донбасс чем не доволен ? Янык их развратил- какая красотища народного гнева в Киеве была - как красиво Беркут пылал ? И Донбасцы так же .Удивительные и не благодарные !
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Minaev Alexey, так они и сейчас периодически пылают, не хуже зем пылают ватные пуканы в комментах
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Файбер Моня
Файбер Моня
А кого предали "предатели" и "сепаратисты" из Донбасса? Дохлого бандеру и наркоманский майдан с его "огыдной рэволюцией"? Или отмороженных нацистов яроша? Настоящие украинцы Донбасса НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ НИЧЕГО ОБЩЕГО с майдаунскими подонками, которые хлынули в их край и пытаются навязать им свою волю. Рано или поздно этих бандерлогов-карателей постигнет расплата за их преступления.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Бешенство ,ну и будет твоя усраина только на правом берегу Днепра.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Файбер Моня, вата - накуй.) Зэ по ходу, в отличии от Пороха, таки ватный концлагерь сделает. 😺
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andrei andrei
andrei andrei
Клоун разбушевался😁
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