"Випили не одну пляшку горілки": Зеленський висловився про покарання для сепаратистів

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не збирається амністувати злочинців, які сприяли окупації Росією українських територій.

"Коли ми говоримо про злочинців, злочинці будуть покарані... Ніхто прощати бандитів не буде", – сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу".

На запитання про переселенців у своїй команді Зеленський відповів, що просто приймав своїх друзів. "Вони такі ж українці, як і ми всі. Ми однакові в будь-якій точці України", – сказав він.

"Звичайно ж, у них ультрарадикальне ставлення, тому що їх вигнали з дому. Ми присвятили цьому вечори, дуже багато вечорів, і, чесно кажучи, випили не одну пляшку горілки. Я людина непитуща, але без цього неможливо говорити про війну, втрачених родичів, втрачених близьких людей", – додав політик.

Також він підкреслив, що не готовий віддати наказ про військове звільнення окупованого Донбасу.

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Як писав OBOZREVATEL, у прямому ефірі Володимир Зеленський також представив свою команду.

Під час програми Зеленський розповів, що не ховався від журналістів весь цей час, а працював і закривав справи. За його словами, на ток-шоу ходити огидно, тому що там постійно лаються представники старої влади. Також кандидат розповів про стратегію команди.

Крім того, він заявив, що не знайомий з Олександром Харебіним, який як член команди Зеленського стверджував, що Україна заявить права на російську мову.

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