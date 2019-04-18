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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Суспільному": ЦИК назначила время

7.8тЧитать материал на украинском

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" пройдут в пятницу, 19 апреля, в 21:00.

За соответствующее постановление (15 из 16 голосов) проголосовала Центральная избирательная комиссия на заседании 18 апреля. Окончание трансляции дебатов запланировано на 22:00.

Отмечается, что остальные телеканалы, исключительно по заявлению на коммерческой основе, также могут транслировать событие.

Новости
Дебаты Зеленского и Порошенко: в "Суспільному" озвучили окончательный формат

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Суспільному": ЦИК назначила время

BBC

При этом ранее сообщалось, что дискуссия кандидатов на главный пост страны на НСК "Олимпийский" должна стартовать 19 апреля в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дебатыСуспильнеполитика
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Не хрен туда даже идти
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Козик Юрий
Козик Юрий
Khutoryanskiy Gita, не иди, если не хочешь, нам на твоё мнение пофиг
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Козик Юрий
Козик Юрий
Ибн Хабибулин, когда тебя уже забанят, заколебал спамить
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