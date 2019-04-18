Дебаты Зеленского и Порошенко на "Суспільному": ЦИК назначила время

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" пройдут в пятницу, 19 апреля, в 21:00.

За соответствующее постановление (15 из 16 голосов) проголосовала Центральная избирательная комиссия на заседании 18 апреля. Окончание трансляции дебатов запланировано на 22:00.

Отмечается, что остальные телеканалы, исключительно по заявлению на коммерческой основе, также могут транслировать событие.

BBC

При этом ранее сообщалось, что дискуссия кандидатов на главный пост страны на НСК "Олимпийский" должна стартовать 19 апреля в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.

8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.

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