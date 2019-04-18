О чем не договорились кандидаты: раскрыты детали дебатов Порошенко и Зеленского

Штабы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают активно договариваться о формате дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

О чем уже смогли договориться кандидаты и какие пункты вызывают у них горячие споры, рассказал в эфире ObozTV генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Как сообщил Аласания, переговоры между штабами кандидатов затрудняет очень плохая коммуникация между ними – "нельзя ни договориться, ни дозвониться в оба штаба".

По его словам, 17 апреля "половина договоренностей была достигнута".

"19 апреля в 19:00 они будут там что-то говорить и делать. Только это не называется дебатами. Оно так не выглядит и не отвечает закону. Будет действо, большое и красочное шоу. Но относительно содержания у меня есть большие сомнения", – объяснил гендиректор НОТУ.

Аласания сообщил, что в 16:00 на стадион "Олимпийский" начнут запускать людей, однако из 70 тысяч мест будет заполнено менее половины.

"70 тысяч не будет, будут пустые трибуны. Из соображений безопасности будут только две трибуны, там примерно 12 и 16 тысяч на обоих сторонах. Время, которое занимает их пропуск через рамки безопасности – как раз 2,5 часа. И на это время они с 16:00 запускают концерт. А в 19:00 они хотят начать то, что они называют дебатами, хотя они такими и не будут", – сказал он.

Как отметил гендиректор НОТУ, штабы кандидатов "попробуют передать сигнал телеканалам, хотя не договорились, будет один сигнал или два". Также кандидаты не могут договориться, кто будет управлять телекамерами.

"Камер может быть сколько угодно, но кто управляет камерами? Они не доверяют режиссерам, которые будут сидеть в одной передвижной станции, потому хотят две. Две такие передвижные станции ПТС – это проблема телевизионщиков, потому что сигналов будет два – возле одной сцены и возле второй, а они на расстоянии 100 метров", – заявил Аласания.

"Как они будут вести дебаты между собой, тоже не очень понятно, потому что об экранах не вспоминали. Пытались обсудить в центре поля небольшую сцену, чтобы кандидаты ушли со своих сцен и подошли к барьеру, но не договорились – оставляют две сцены. Такая же история с ведущими – кто должен ими быть? С одной стороны, есть предложение канала "1+1". С другой стороны – предложения других каналов, которые склоняются к другому кандидату", - добавил он.

По его словам, есть неопределенность с артистами, которые будут выступать на стадионе: "Пока звучали Дзидзьо и Ольга Полякова. Полякова, насколько я знаю отказалась, Дзидзьо может и будет. Остальное они пока не озвучивали, они подбирают артистов, и даже договорились, что будут их чередовать, чтобы не перебивать двумя звуковыми волнами с двух сторон".

Гендиректор НТКУ сообщил, что Нацполиция по соображениям безопасности хотела разводить сторонников кандидатов по разным секторам, как они это делают с футбольными фанами. Однако от этой идеи отказались.

"Штабы не хотят накручивать людей и делать кровавую баню на пустом месте. Они говорят – давайте не разделять. Полиция говорит – мы справимся при любом варианте. Тогда они решили не делить людей на сорта. Кандидаты говорят, что это все украинцы, они должны быть вместе, даже если не разделяют политические взгляды друг друга", – заключил он.

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