Все в вышиванках, очереди на несколько кварталов: как голосуют украинцы в мире

В Украине в воскресенье, 31 марта, в 8:00 стартовали выборы президента. За рубежом украинцы могут проголосовать в 72 странах мира. Первыми приняли участие в выборах жители Австралии. Единственный избирательный участок в этой стране открылся в 23:00 30 марта по киевскому времени и закрылся в 11:00 31 марта. Последними будут голосовать жители Сан-Франциско, США.Там участки откроются в 6:00 1 апреля по киевскому времени.

Больше всего заграничных избирательных участков расположены в Германии, США и Польше.

Телеканал ObozTV показал, как проходит голосование украинцев со всего мира.

В городе Гданьске (Польша) у посольства, где проходят выборы, разместили плакаты с фотографиями украинцев в национальных нарядах. Об этом рассказал корреспондент, ведущий ObozTV Александр Лирчук. Он показал также, что на стене здания прикрепили баннер в честь украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого с 2014 года россияне незаконно держат в тюрьме. "Вот так украинская Польша реагирует на украинские выборы", – отметил ведущий.

В Варшаве, столице Польши, очередь людей у посольства, где проходит голосование, растянулась на несколько кварталов, сообщил Александр Ивахнюк. "В списках избирателей есть 15 тыс. украинцев, однако, проголосовать смогут не более трети, как прогнозируют работники избирательной комиссии. Чиновники объясняют, что 10 тыс. граждан – те, кто стали на консульский учет и автоматически были включены в избирательный список. Их называют "евробляхерами". Это люди, которые купили автомобили на польских номерах и, чтобы они могли дольше находиться на территории Украины, вынуждены были ставать на учет. Скорее всего, эти граждане сейчас в Украине и на выборы не придут", – сказал корреспондент.

В столице Китая Пекине количество зарегистрированных избирателей составляет около 300 человек. Такую информацию получил наш корреспондент Андрей Дрофа от работников посольства. Он также сообщил, что в этом году ожидают, что голосовать придет больше людей, чем на предыдущих выборах.

Наши соотечественники в Мадриде, столице Испании, начали собираться на выборы еще до открытия участка, сообщила местная жительница, украинка Алиса Супрун. "Людей довольно много. Несмотря на дождь, мы пришли голосовать. Все ждут своей очереди за бюллетенями, никто не расходится. Граждане активно и положительно настроены", – рассказала она.

В Иране голосование проходит достаточно активно, рассказала жительница столицы Юлия Гнатюк. Украинка отметила организованную работу посольства в Тегеране, в помещении которого расположен избирательный участок, – все проходит спокойно, без задержек, в помещении царит радостная и дружеская атмосфера.

Также Юлии удалось пообщаться с первым секретарем посольства Украины в Иране Суреном Бальянцом, который сообщил, что голосуют на выборах в основном молодые жители Ирана, которые составляют 90% от всех 237 избирателей. "Обычно, голосовать приходят не более 40% всех зарегистрированных, так как Иран большая страна и гражданам трудно добраться до избирательного участка", – добавил Бальянц.

Украинка Дарья Туленцова пришла самая первая на избирательный участок в Тбилиси (Грузия). Она рассказала, что погода в стране сегодня облачная, идет ливень, но люди все же приходят голосовать. "Только что я видела троих ребят в вышиванках, которые выходили после голосования и фотографировались. Думаю, у них такие же эмоции, как у меня, – мы чувствуем, что делаем вклад в будущее своей Украины", – отметила девушка.

В Нидерландах в списках избирателей зарегистрировано около 2 тыс. украинцев, сообщил корреспондент Владислав Петров. Он рассказал, что его друзья едут из Амстердама в Гаагу, где находится избирательный участок, чтобы проголосовать за кандидата в президенты Украины.

Активность избирателей в Германии очень высокая, возле участка, где проходит голосование, стоит большая очередь людей, сообщил местный житель, украинец Валерий Немиров. "Мы здесь уже два часа и за это время около 300 человек приходили поставить свои подписи. Несмотря на плохую погоду, многие приходят с детьми. Настроение у всех положительное, все ждут изменений в Украине", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, по данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019.

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