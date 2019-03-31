Усі у вишиванках, черги на декілька кварталів: як голосують українці у світі

В Україні у неділю, 31 березня, о 8:00 стартували вибори президента. За кордоном українці можуть проголосувати у 72 країнах світу. Найпершими взяли участь у виборах жителі Австралії. Єдина виборча дільниця у цій країні відкрилась о 23:00 30 березня за київським часом і закрилась об 11:00. Останніми голосуватимуть у Сан-Франциско, США.Там дільниці відкриються о 6:00 1 квітня за київським часом.

Найбільше закордонних виборчих дільниць розташовано у Німеччині, США та Польщі.

Телеканал ObozTV показав, як проходить голосування українців з усього світу.

У місті Гданську (Польща) біля посольства, де проходять вибори, розмістили плакати із фотографіями українців у народних вбраннях. Про це розповів кореспондент, ведучий ObozTV Олександр Лірчук. Він показав також, що на стіні будівлі прикріпили банер на честь українського політв`язня Олега Сенцова, якого з 2014 року росіяни незаконно тримають в тюрмі. "Ось так українська Польща реагує на українські вибори", – відмітив ведучий.

У Варшаві, столиці Польщі, черга людей біля посольства, де проходить голосування, розтягнулась на декілька кварталів, повідомив кореспондент Олександр Івахнюк. "У списках виборців є 15 тис. українців, однак, проголосувати зможуть не більше третини, як прогнозують працівники виборчої комісії. Як пояснюють держслужбовці, 10 тис. громадян – це ті, хто став на консульський облік і автоматично були включені до виборчого списку. Їх називають "євробляхерами". Це люди, які купили автомобілі на польських номерах і, щоб вони могла довше перебувати на території України, змушені були стали на облік. Швидше за все, ці громадяни зараз в Україні і на вибори не прийдуть", – сказав кореспондент.

У столиці Китаю Пекіні кількість зареєстрованих виборців складає близько 300 осіб. Таку інформацію отримав наш кореспондент Андрій Дрофа від працівників посольства. Він також повідомив, що у цьому році очікують, що голосувати прийде більше людей ніж на попередніх виборах.

Наші співвітчизники у Мадриді, столиці Іспанії, почались збиратися на вибори ще до відкриття дільниці, повідомила місцева жителька, українка Аліса Супрун. "Людей досить багато. Не зважаючи на дощ, ми прийшли голосувати. Усі чекають своєї черги за бюлетенем, ніхто не розходиться. Громадяни активно і позитивно налаштовані", – розповіла вона.

В Ірані голосування відбувається досить активно, розповіла жителька столиці Юлія Гнатюк. Українка відмітила організовану роботу посольства в Тегерані, у приміщенні якого розташована виборча дільниця, – все проходить спокійно, без затримок, у приміщенні панує радісна і дружня атмосфера.

Також Юлії вдалось поспілкуватися із першим секретарем посольства України в Ірані Суреном Бальянцом, який повідомив, що голосують на виборах переважно молоді жителі Ірану, які складають 90% від усіх 237 виборців. "Зазвичай, голосувати приходять не більше 40% всіх зареєстрованих, тому що Іран велика країна і громадянам важко дістатися до виборчої дільниці", – додав Бальянц.

Українка Дар`я Тулєнцова прийшла найперша на виборчу дільницю у Тбілісі (Грузія). Вона розповіла, що погода в країні сьогодні похмура, іде злива, але люди все ж приходять голосувати. "Щойно бачила трьох хлопців у вишиванках, які виходили після голосування і фотографувались. Думаю, у них такі ж емоції, як у мене, – ми відчуваємо, що робимо внесок у майбутнє своєї України", – зазначила дівчина.

У Нідерландах у списках виборців зареєстровані близько 2 тис. українців, повідомив кореспондент Владислав Петров. Він розповів, що його друзі їдуть з Амстердаму в Гаагу, де знаходиться виборча дільниця, щоб проголосувати за кандидата у президенти України.

Активність виборців у Німеччині дуже висока, біля дільниці, де проходить голосування, стоїть велика черга людей, повідомив місцевий житель, українець Валерій Немиров. "Ми тут вже дві години і за цей час десь 300 осіб приходили поставити свої підписи. Не дивлячись на погану погоду, багато хто приходить із дітьми. Настрій у всіх позитивний, чекають змін в Україні", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентських перегонів, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019.

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