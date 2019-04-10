"Люди должны подумать в тишине": у Зеленского сделали заявление о дебатах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов прийти на дебаты 19 апреля, поскольку это соответствует закону о “Выборах президента Украины”.
Такую позицию в интервью OBOZREVATEL высказал глава штаба кандидата Иван Баканов. По его словам, в законодательстве четко прописана данная норма.
“Он четко устанавливает дату дебатов — последний день перед днем тишины. На самом деле это очень мудрая, демократичная норма, потому что люди, увидев дебаты кандидатов, должны в тишине, без навязывания постороннего мнения, подумать и определиться”, — подчеркнул Баканов.
Поэтому дебаты 14 апреля, на настаивал действующий президент Петр Порошенко, по мнению Баканова, незаконны.
“Первое, по нашему мнению, это не соответствует закону. Во-вторых, попытка манипулировать, мол, это наше предложение не соответствует закону — неправда. Мы с вами можем открыть закон, посмотреть статью 62 и увидеть, что теледебаты существуют двух видов.
Это теледебаты, которые организовываются и финансируются за счет госбюджета, имеется в виду “Суспільне”. И вторые, согласно пунктам 6,7,8,11 — дебаты, финансируемые за счет избирательного фонда кандидата. И тут нет никакого нарушения”, — считает глава штаба.
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