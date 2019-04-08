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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебатам быть? У Порошенко приняли условие Зеленского

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Президент Украины Петр Порошенко ожидает кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля.

Таким образом, он согласился на дату, предложенную его оппонентом. Об этом во время Согласительного совета глав фракций и членов групп заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Также, по его словам, президент призывает Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Отметим, Петр Порошенко изначально предлагал Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Руденко Дмитрий
Руденко Дмитрий
Мне кажется, что тест на наркотики зеленскому сдавать уже нет необходимости, смотреть очередную серию "как нае...ть лохов" уже ни кому не хочется. И так многие люди сделали свои выводы. Ну а тем, кто вывод не сделал https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/videos/2283880478301012/UzpfSTEwMDAwMjA3NTQ0ODI4MjoyMTc1NTI4NjE5MTkyOTY1/?id=100002075448282
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