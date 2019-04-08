Дебатам быть? У Порошенко приняли условие Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко ожидает кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля.

Таким образом, он согласился на дату, предложенную его оппонентом. Об этом во время Согласительного совета глав фракций и членов групп заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Также, по его словам, президент призывает Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Отметим, Петр Порошенко изначально предлагал Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смешить людей и сдать нормальные анализы.

Он предложил кандидатам сдать анализы в WADA, чтобы избежать обвинений в заангажированности и фальсификации.

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