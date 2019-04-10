"Люди мають подумати у тиші": у Зеленського зробили заяву про дебати

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий прийти на дебати 19 квітня, оскільки це відповідає закону про "Вибори президента України".
Таку позицію в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава штабу кандидата Іван Баканов. За його словами, в законодавстві чітко прописана ця норма.
"Він чітко встановлює дату дебатів — останній день перед днем тиші. Насправді це дуже мудра, демократична норма, тому що люди, побачивши дебати кандидатів, повинні в тиші, без нав'язування сторонньої думки, подумати і визначитися", — підкреслив Баканов.
Тому дебати 14 квітня, на яких наполягав чинний президент Петро Порошенко, на думку Баканова, незаконні.
"Перше, на нашу думку, це не відповідає закону. По-друге, спроба маніпулювати, мовляв, ця наша пропозиція не відповідає закону — неправда. Ми з вами можемо відкрити закон, подивитися статтю 62 і побачити, що теледебати існують двох видів.
Це теледебати, які організовуються і фінансуються за рахунок держбюджету, мається на увазі "Суспільне". І другі, відповідно до пунктів 6,7,8,11 — дебати, які фінансуються за рахунок виборчого фонду кандидата. І тут немає ніякого порушення", — вважає глава штабу.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Ймовірність проведення дебатів лідерів президентських перегонів-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.
Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".