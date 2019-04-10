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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Люди мають подумати у тиші": у Зеленського зробили заяву про дебати

13.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий прийти на дебати 19 квітня, оскільки це відповідає закону про "Вибори президента України".

Таку позицію в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава штабу кандидата Іван Баканов. За його словами, в законодавстві чітко прописана ця норма.

"Він чітко встановлює дату дебатів — останній день перед днем тиші. Насправді це дуже мудра, демократична норма, тому що люди, побачивши дебати кандидатів, повинні в тиші, без нав'язування сторонньої думки, подумати і визначитися", — підкреслив Баканов.

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Тому дебати 14 квітня, на яких наполягав чинний президент Петро Порошенко, на думку Баканова, незаконні.

"Люди мають подумати у тиші": у Зеленського зробили заяву про дебати

"Перше, на нашу думку, це не відповідає закону. По-друге, спроба маніпулювати, мовляв, ця наша пропозиція не відповідає закону — неправда. Ми з вами можемо відкрити закон, подивитися статтю 62 і побачити, що теледебати існують двох видів.

Це теледебати, які організовуються і фінансуються за рахунок держбюджету, мається на увазі "Суспільне". І другі, відповідно до пунктів 6,7,8,11 — дебати, які фінансуються за рахунок виборчого фонду кандидата. І тут немає ніякого порушення", — вважає глава штабу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Eremeeva Marina
Eremeeva Marina
А это цитата из другой статьи за сегодня на Обозревателе: "В свою очередь, политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат в президенты готовится к дебатам на НСК "Олимпийский" 19 апреля." Они там что, друг с другом не согласовывают, кто что говорит? Или каждый одеяло на себя тянет.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Eremeeva Marina, а ты попробуй с ним что-то согласовать! Семь пятниц на неделе. Но так что бы с глазу на глаз с Порошенко не встретиться. Кстати другой вовочка, который хуйло точно так же бегает. Хороший учитель.
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Eremeeva Marina
Eremeeva Marina
Но ведь это Зе первым предложил на НСК, на что Петя согласился. Но Петя в своем видео сам говорил, что по закону дебаты должны быть в студии. А все, что не в студии, не является дебатами, а агитацией и оплачивается за счет кандидатов. За свой счет они хоть на Марсе могут встретиться. Но Зе у себя в фб писал, что ждет Петю 19 на НСК. Формально, Петя прав - 19 официальные дебаты, а до этого им никто не запрещает встречаться на программах, вместе интервью давать и прочее. В общем, команда зеленого как уж на сковородке. Если они с такой простой вещью, как дебаты определиться не могут, то как же он и его "новая" команда страной управлять будут.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Eremeeva Marina, будут по кремлевским указивкам управлять ну и коломойского тоже, если не противоречат.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Сам Зеленский видно больше чем денек ничего обдумывать не может, это уже требует от него нечеловеческих усилий, вот и пожалел кого мог, отец родной)))
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