"Люди мають подумати у тиші": у Зеленського зробили заяву про дебати

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий прийти на дебати 19 квітня, оскільки це відповідає закону про "Вибори президента України".

Таку позицію в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава штабу кандидата Іван Баканов. За його словами, в законодавстві чітко прописана ця норма.

"Він чітко встановлює дату дебатів — останній день перед днем тиші. Насправді це дуже мудра, демократична норма, тому що люди, побачивши дебати кандидатів, повинні в тиші, без нав'язування сторонньої думки, подумати і визначитися", — підкреслив Баканов.

Тому дебати 14 квітня, на яких наполягав чинний президент Петро Порошенко, на думку Баканова, незаконні.

"Перше, на нашу думку, це не відповідає закону. По-друге, спроба маніпулювати, мовляв, ця наша пропозиція не відповідає закону — неправда. Ми з вами можемо відкрити закон, подивитися статтю 62 і побачити, що теледебати існують двох видів.

Це теледебати, які організовуються і фінансуються за рахунок держбюджету, мається на увазі "Суспільне". І другі, відповідно до пунктів 6,7,8,11 — дебати, які фінансуються за рахунок виборчого фонду кандидата. І тут немає ніякого порушення", — вважає глава штабу.

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