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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского оценили шанс проведения дебатов на "Олимпийском"

5.8тЧитать материал на украинском

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что при выборе места проведения дебатов кандидатов в президенты нужно руководствоваться законом "О выборах президента Украины".

Ведь там четко не указано, что они должны пройти на конкретной площадке, что оставляет политикам определенную свободу действий. Свою позицию он изложил во время брифинга в Укринформе 4 апреля.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот видео

"По поводу места проведения дебатов, мы благодарны коллегам за то, что они готовы идти по любому пути, лишь бы дебаты состоялись. И я думаю, что это очень правильная позиция. Если мы говорим о законе "Про выборы президента", там четко не прописано место проведения мероприятия. Есть понимание, кто это делает, как это происходит, но дальше идет отсылка к постановлению ЦИК", — сказал политолог.

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"Если мы исходим все-таки из очередности, то, мне кажется, что стоило бы идти именно по букве закона, при всем уважении к ЦИК. Тем более, что общественный вещатель к этому готов, и интересы общества он ставит выше, чем интересы кандидатов", — добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий Разумков
Место
Украина
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Глазкова Светлана
Глазкова Светлана
Щось мені нагадує.Чоловік:"Жінко неси таз,перепив,нудить".Через хвилину:"Всьо пізно,концепція помінялась,обісравсь".
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Как называть человека, который руководствуется второстепенным первостепенное игнорируя? Скажем, необходимость соответствовать высшему закону Конституции необходимостью соответствовать другим законам? Кто это, жулик? аферист? Лицемер? Подскажите, а то в этой своре недорослей сложно разобраться кто есть кто, буду признателен
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