У Зеленского оценили шанс проведения дебатов на "Олимпийском"

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что при выборе места проведения дебатов кандидатов в президенты нужно руководствоваться законом "О выборах президента Украины".

Ведь там четко не указано, что они должны пройти на конкретной площадке, что оставляет политикам определенную свободу действий. Свою позицию он изложил во время брифинга в Укринформе 4 апреля.

Дмитрий Разумков Скриншот видео

"По поводу места проведения дебатов, мы благодарны коллегам за то, что они готовы идти по любому пути, лишь бы дебаты состоялись. И я думаю, что это очень правильная позиция. Если мы говорим о законе "Про выборы президента", там четко не прописано место проведения мероприятия. Есть понимание, кто это делает, как это происходит, но дальше идет отсылка к постановлению ЦИК", — сказал политолог.

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"Если мы исходим все-таки из очередности, то, мне кажется, что стоило бы идти именно по букве закона, при всем уважении к ЦИК. Тем более, что общественный вещатель к этому готов, и интересы общества он ставит выше, чем интересы кандидатов", — добавил Разумков.

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