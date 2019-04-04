У Зеленського оцінили шанс проведення дебатів на "Олімпійському"

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що під час вибору місця проведення дебатів кандидатів у президенти потрібно керуватися законом "Про вибори президента України".

Адже там чітко не вказано, що вони повинні відбутися на конкретному майданчику, що залишає політикам певну свободу дій. Свою позицію він виклав під час брифінгу в Укрінформі 4 квітня.

Дмитро Разумков Скріншот відео

"З приводу місця проведення дебатів, ми вдячні колегам за те, що вони готові йти будь-яким шляхом, аби дебати відбулися. І я думаю, що це дуже правильна позиція. Якщо ми говоримо щодо закону "Про вибори президента", там чітко не прописано місце проведення заходу. Є розуміння, хто це робить, як це відбувається, але далі йде відсилання до постанови ЦВК", — сказав політолог.

"Якщо ми виходимо все-таки з черговості, то, мені здається, що варто було б йти саме за буквою закону, при всій повазі до ЦВК. Тим більше, що суспільний мовник до цього готовий, й інтереси суспільства він ставить вище, ніж інтереси кандидатів", — додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!