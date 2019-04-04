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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського оцінили шанс проведення дебатів на "Олімпійському"

5.8тЧитати матеріал російською

Спікер виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що під час вибору місця проведення дебатів кандидатів у президенти потрібно керуватися законом "Про вибори президента України".

Адже там чітко не вказано, що вони повинні відбутися на конкретному майданчику, що залишає політикам певну свободу дій. Свою позицію він виклав під час брифінгу в Укрінформі 4 квітня.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Скріншот відео

"З приводу місця проведення дебатів, ми вдячні колегам за те, що вони готові йти будь-яким шляхом, аби дебати відбулися. І я думаю, що це дуже правильна позиція. Якщо ми говоримо щодо закону "Про вибори президента", там чітко не прописано місце проведення заходу. Є розуміння, хто це робить, як це відбувається, але далі йде відсилання до постанови ЦВК", — сказав політолог.

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"Якщо ми виходимо все-таки з черговості, то, мені здається, що варто було б йти саме за буквою закону, при всій повазі до ЦВК. Тим більше, що суспільний мовник до цього готовий, й інтереси суспільства він ставить вище, ніж інтереси кандидатів", — додав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийДмитро Разумков
Місце
Україна
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Глазкова Светлана
Глазкова Светлана
Щось мені нагадує.Чоловік:"Жінко неси таз,перепив,нудить".Через хвилину:"Всьо пізно,концепція помінялась,обісравсь".
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Как называть человека, который руководствуется второстепенным первостепенное игнорируя? Скажем, необходимость соответствовать высшему закону Конституции необходимостью соответствовать другим законам? Кто это, жулик? аферист? Лицемер? Подскажите, а то в этой своре недорослей сложно разобраться кто есть кто, буду признателен
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