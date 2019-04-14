"Призыв к убийству": у Авакова отреагировали на скандальные видео с Зеленским

Следствие и прокуратура дадут правовую оценку предвыборному видеоролику, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбил "Камаз", а также эпизоду из сериала "Слуга народа", где герой Зеленского Василий Голобородько расстрелял Верховную Раду.

Об этом сообщил в эфире ObozTV советник главы МВД Арсена Авакова, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он прокомментировал требование первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко открыть уголовное производство против создателей "Слуги народа".

"Ирина Геращенко пытается в своем заявлении привлечь к ответственности авторов сценария и актеров фильма, который является художественным вымыслом. Есть сотни фильмов в Америке и Европе, где показываются нападения и расстрелы парламентов, президентов, захваты и так далее. Ролик с Владимиром Зеленским, где он идет по улице с людьми – это попытка призвать к убийству вполне реального человека. Это уже не художественный вымысел", – отметил советник главы МВД.

"Видимо, Геращенко мало смотрит голливудских боевиков, в которых регулярно то захватывают самолет с президентом, то взрывают Капитолий и так далее. А вот рисовать в роликах и запускать на официальном канале президентского штаба, как вполне реальный человек Владимир Зеленский, кандидат в президенты, сносится фурой, кстати, российского производства "Камазом", я считаю, это некорректно, незаконно и неправильно", – добавил Геращенко.

По его словам, команда Зеленского обратилась в полицию с аналогичным требованием – разобраться, "кто таким образом пытается покончить с ним".

"Следователи и прокуроры должны дать правовую оценку и заявлению команды Зеленского о недопустимости подобного рода призывов к убийству, и заявлению Геращенко. Киберполиция МВД будет устанавливать, кто конкретно распространял эти ролики, был ли это штаб Порошенко, кто кому давал указания", – заявил советник главы МВД.

"Есть такое понятие в экспертизе, как призыв к убийству. Если кто-то постоянно говорит, что кого-то надо сбить, убить и так далее, то находится какой-то невменяемый человек, который это делает. Есть статья в Уголовном кодексе – призыв к убийству, провокация к убийству", – пояснил он.

Также Геращенко прокомментировал кадры из сериала "Слуга народа", на которых герой Зеленского произносит речь на похоронах предыдущего главы государства.

"А кто сказал, что там Петр Порошенко в гробу? Это Ирине Геращенко показалось. А вот в ролике, где Владимира Зеленского сбивает "Камаз" – это реальность", – отметил он.

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