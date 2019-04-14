"Призыв к убийству": у Авакова отреагировали на скандальные видео с Зеленским

Следствие и прокуратура дадут правовую оценку предвыборному видеоролику, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбил "Камаз", а также эпизоду из сериала "Слуга народа", где герой Зеленского Василий Голобородько расстрелял Верховную Раду.
Об этом сообщил в эфире ObozTV советник главы МВД Арсена Авакова, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он прокомментировал требование первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко открыть уголовное производство против создателей "Слуги народа".
"Ирина Геращенко пытается в своем заявлении привлечь к ответственности авторов сценария и актеров фильма, который является художественным вымыслом. Есть сотни фильмов в Америке и Европе, где показываются нападения и расстрелы парламентов, президентов, захваты и так далее. Ролик с Владимиром Зеленским, где он идет по улице с людьми – это попытка призвать к убийству вполне реального человека. Это уже не художественный вымысел", – отметил советник главы МВД.
"Видимо, Геращенко мало смотрит голливудских боевиков, в которых регулярно то захватывают самолет с президентом, то взрывают Капитолий и так далее. А вот рисовать в роликах и запускать на официальном канале президентского штаба, как вполне реальный человек Владимир Зеленский, кандидат в президенты, сносится фурой, кстати, российского производства "Камазом", я считаю, это некорректно, незаконно и неправильно", – добавил Геращенко.
По его словам, команда Зеленского обратилась в полицию с аналогичным требованием – разобраться, "кто таким образом пытается покончить с ним".
"Следователи и прокуроры должны дать правовую оценку и заявлению команды Зеленского о недопустимости подобного рода призывов к убийству, и заявлению Геращенко. Киберполиция МВД будет устанавливать, кто конкретно распространял эти ролики, был ли это штаб Порошенко, кто кому давал указания", – заявил советник главы МВД.
"Есть такое понятие в экспертизе, как призыв к убийству. Если кто-то постоянно говорит, что кого-то надо сбить, убить и так далее, то находится какой-то невменяемый человек, который это делает. Есть статья в Уголовном кодексе – призыв к убийству, провокация к убийству", – пояснил он.
Также Геращенко прокомментировал кадры из сериала "Слуга народа", на которых герой Зеленского произносит речь на похоронах предыдущего главы государства.
"А кто сказал, что там Петр Порошенко в гробу? Это Ирине Геращенко показалось. А вот в ролике, где Владимира Зеленского сбивает "Камаз" – это реальность", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Известный социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что украинцы во втором туре будут избирать президента по принципу "меньшего зла".
После проведения первого тура выборов журналисты на основе экзит-полов составили портрет типичных избирателей Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Психолог Карина Матковская дала совет украицам, как сделать осознанный выбор между Порошенко и Зеленским.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.