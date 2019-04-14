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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Призыв к убийству": у Авакова отреагировали на скандальные видео с Зеленским

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Следствие и прокуратура дадут правовую оценку предвыборному видеоролику, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбил "Камаз", а также эпизоду из сериала "Слуга народа", где герой Зеленского Василий Голобородько расстрелял Верховную Раду.

Об этом сообщил в эфире ObozTV советник главы МВД Арсена Авакова, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он прокомментировал требование первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко открыть уголовное производство против создателей "Слуги народа".

"Ирина Геращенко пытается в своем заявлении привлечь к ответственности авторов сценария и актеров фильма, который является художественным вымыслом. Есть сотни фильмов в Америке и Европе, где показываются нападения и расстрелы парламентов, президентов, захваты и так далее. Ролик с Владимиром Зеленским, где он идет по улице с людьми – это попытка призвать к убийству вполне реального человека. Это уже не художественный вымысел", – отметил советник главы МВД.

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"Видимо, Геращенко мало смотрит голливудских боевиков, в которых регулярно то захватывают самолет с президентом, то взрывают Капитолий и так далее. А вот рисовать в роликах и запускать на официальном канале президентского штаба, как вполне реальный человек Владимир Зеленский, кандидат в президенты, сносится фурой, кстати, российского производства "Камазом", я считаю, это некорректно, незаконно и неправильно", – добавил Геращенко.

По его словам, команда Зеленского обратилась в полицию с аналогичным требованием – разобраться, "кто таким образом пытается покончить с ним".

"Следователи и прокуроры должны дать правовую оценку и заявлению команды Зеленского о недопустимости подобного рода призывов к убийству, и заявлению Геращенко. Киберполиция МВД будет устанавливать, кто конкретно распространял эти ролики, был ли это штаб Порошенко, кто кому давал указания", – заявил советник главы МВД.

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"Есть такое понятие в экспертизе, как призыв к убийству. Если кто-то постоянно говорит, что кого-то надо сбить, убить и так далее, то находится какой-то невменяемый человек, который это делает. Есть статья в Уголовном кодексе – призыв к убийству, провокация к убийству", – пояснил он.

Также Геращенко прокомментировал кадры из сериала "Слуга народа", на которых герой Зеленского произносит речь на похоронах предыдущего главы государства.

"А кто сказал, что там Петр Порошенко в гробу? Это Ирине Геращенко показалось. А вот в ролике, где Владимира Зеленского сбивает "Камаз" – это реальность", – отметил он.

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Персоны
Антон ГеращенкоИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавыборы в Украине
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Галицький Данило
Галицький Данило
Ещё раз для тех, кто в танке, по ролику видно, что грузовик рассыпал наркоше спасительную дорожку кокса, показали бы наркошу с кишками в руках, вот тогда да, сбил, а следующим кадром в ролике видим, как исчезает кокс, это шо, труп так прикололся?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ми Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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