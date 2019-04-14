"Заклик до вбивства": у Авакова відреагували на скандальні відео із Зеленським

Слідство і прокуратура дадуть правову оцінку передвиборчомму відеоролику, де кандидата в президенти України Володимира Зеленського збив "Камаз", а також епізоду з серіалу "Слуга народу", де герой Зеленського Василь Голобородько розстріляв Верховну Раду.

Про це повідомив в ефірі ObozTV радник глави МВС Арсена Авакова, нардеп від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко. Він прокоментував вимогу першого віце-спікера парламенту Ірини Геращенко відкрити кримінальне провадження проти творців "Слуги народу".

"Ірина Геращенко намагається в своїй заяві притягнути до відповідальності авторів сценарію і акторів фільму, який є художнім вимислом. Є сотні фільмів в Америці і Європі, де показуються напади і розстріли парламентів, президентів, захоплення тощо. Ролик з Володимиром Зеленським, де він йде вулицею з людьми – це спроба закликати до вбивства цілком реальної людини. Це вже не художній вимисел", – зазначив радник глави МВС.

"Мабуть, Геращенко мало дивиться голлівудських бойовиків, в яких регулярно то захоплюють літак з президентом, то підривають Капітолій тощо. А ось малювати в роликах і запускати на офіційному каналі президентського штабу, як цілком реальна людина Володимир Зеленський, кандидат у президенти, зноситься фурою, до речі, російського виробництва "Камазом", я вважаю, це некоректно, незаконно і неправильно", – додав Геращенко.

За його словами, команда Зеленського звернулася в поліцію з аналогічною вимогою – розібратися, "хто таким чином намагається покінчити з ним".

"Слідчі та прокурори повинні дати правову оцінку і заяві команди Зеленського про неприпустимість подібного роду закликів до вбивства, і заяві Геращенко. Кіберполіція МВС буде встановлювати, хто конкретно поширював ці ролики, чи був це штаб Порошенка, хто кому давав вказівки", – заявив радник глави МВС.

"Є таке поняття в експертизі, як заклик до вбивства. Якщо хтось постійно говорить, що когось треба збити, вбити тощо, то знаходиться якась неадекватна людина, яка це робить. Є стаття в Кримінальному кодексі – заклик до вбивства, провокація до вбивства", – пояснив він.

Також Геращенко прокоментував кадри з серіалу "Слуга народу", на яких герой Зеленського виголошує промову на похоронах попереднього глави держави.

"А хто сказав, що там Петро Порошенко в труні? Це Ірині Геращенко здалося. А ось у ролику, де Володимира Зеленського збиває "Камаз" – це реальність", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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