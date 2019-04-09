Зеленский vs Порошенко: социолог рассказала, кого выберут украинцы во втором туре

Во втором туре голосования за президента Украины, граждане будут избирать кандидата по принципу "меньшего зла". Среди тех, кто определился, что пойдет на выборы, часть людей будет голосовать против действующего президента, чтобы не оставить его на посту, а часть выберет Петра Порошенко, лишь бы не шоумена Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Она добавила, что до 21 апреля, когда будет происходить второй тур выборов президента, еще есть время, чтобы граждане определились, за кого отдать голос.

"Это скорее соревнования симпатий. Результаты опроса, которые делали социологи во втором туре, совпадают с результатами первого тура среди тех, кто голосовал за Порошенко или Зеленского. Остальные люди отвечают, что либо не определились, либо не пойдут на второй тур. Думаю, большинство все же решат и пойдут на выборы, но это будет скорее голосования против Порошенко, чтобы он не оставался президентом, даже если людям не нравится актер Зеленский, или это будет голосование за Порошенко, только для того, чтобы не был Зеленский", – сказала она.

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В Украине на каждых выборах побеждает оппозиция, за исключением 1999 года, когда граждане голосовали по принципу "лишь бы не Симоненко" (Петр Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины, деятельность которой запрещена с 2015 года. – Ред.), напомнила Бекешкина. Она объяснила, что каждое голосование – это аукцион обещаний.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Существует такая практика, – в первом туре люди голосуют "за" кого-то, а во втором – часть граждан голосует "за", часть – "против". Знаете, почему люди всегда разочаровываются в кандидатах? Потому что у нас каждые выборы – это аукцион обещаний, – обещают, обещают, а как пришли к власти, то сделать не могут, даже если бы хотели. В Украине только на одних выборах победила не оппозиция. 1999 года, когда граждане голосовали по принципу "меньшего зла", – лишь бы не Симоненко", – добавила социолог.

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