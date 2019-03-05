Зеленский расстрелял нардепов под песню о любви: всплыло видео

Для выхода в сети студия "95 квартал" готовит ролик, в котором известный шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский расстреливает народных депутатов из сериала "Слуга народа".

Как сообщает "Страна", видео смонтировано из кадров второго сезона сериала о похождениях президента Василия Голобородько.

На записи показано, как после безуспешных попыток уговорить депутатов парламента проголосовать за реформы, Голобородько расстреливает их из двух укороченных автоматов.

В это время звучит легендарная украинская песня о любви Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", выпущенная им еще в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

Опрос показал, что во втором туре выборов сойдутся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Также стало известно, на кого ровняется кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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