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Зеленский расстрелял нардепов под песню о любви: всплыло видео

3.4тЧитать материал на украинском

Для выхода в сети студия "95 квартал" готовит ролик, в котором известный шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский расстреливает народных депутатов из сериала "Слуга народа".

Как сообщает "Страна", видео смонтировано из кадров второго сезона сериала о похождениях президента Василия Голобородько.

На записи показано, как после безуспешных попыток уговорить депутатов парламента проголосовать за реформы, Голобородько расстреливает их из двух укороченных автоматов.

В это время звучит легендарная украинская песня о любви Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень", выпущенная им еще в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
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31
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Заебенский совсем рехнулоя!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
"Укороченые" автоматы,это израильские пистолет пулеметы УЗИ,что очень символично в свете Бениной президентской кампании.Могли бы клоуну дать в руки ТАВОРы или ГАЛИЛы.ТАВОРы низзя-они на вооружении Нацгвардии Украины.Но смешно другое:актер с ярко выраженной семитской внешностью из израильских автоматов расстреливает украинский парламент.Однако...
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Яка низькопробна реклама у Зебе! На жаль вона розрахована і отримує відгук у частини " простого"( до безобразия) народу.Частенько чую , про те, що " треба всіх розстрілять"і ніхто не думає , що буде після " розстрілять".Про те, що нормальний світ припине з нами спілкуваться, інфляція буде як у Венесуелі і т.д.
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