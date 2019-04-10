Порошенко vs Зеленский: психолог объяснила украинцам, как не ошибиться с выбором

Во втором туре выборов президента Украины избиратели должны четко разобраться в ценностях, которые пропагандируют Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV психолог Карина Матковская. По ее словам, у каждого человека свои ценности, но не каждый понимает, что это такое.

Для начала психолог посоветовала избирателям разобраться в собственных ценностях.

"Есть масса способов узнать свои ценности. Мне больше всего нравится способ, который называется "некролог". Ты представляешь, что ты умер, пришли твои родные, коллеги, близкие, и они о тебе говорят – как ты прожил эту жизнь, что важного было. Вы это все записываете и видите, что какие-то моменты пересекаются. Это и будут ценности, это будет то, что для вас действительно важно", – рассказала Матковская.

"Когда вы проделали эту работу, узнали свои ценности, вы смотрите на двух кандидатов – какие ценности они несут. Вы в Google узнаете, что делает президент, какие его функции. Вы смотрите, как эти функции согласуются с ценностями, и тогда принимайте решение", – объяснила она.

Матковская отметила, что избиратели на выборах должны задать себе вопрос: "Когда ты хочешь голосовать за этого человека, что ты хочешь, чтобы он сделал, какие изменения должны произойти, чтобы ты понял, что твой выбор не напрасен. Возможно, когда человек задумается, он сможет изменить свое мнение и под другим углом взглянуть на ситуацию".

"Задайте эти вопросы себе и своим близким, они стимулируют к мышлению. Если мы не понимаем, куда мы идем, мы очень удивимся, когда придем не туда. Чтобы потом не устраивать революции и не свергать президента, мы должны четко понимать, чего мы от него хотим", – заключила эксперт.

glavred.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Известный социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина считает, что украинцы во втором туре будут избирать президента по принципу "меньшего зла".

После проведения первого тура выборов журналисты на основе экзит-полов составили портрет типичных избирателей Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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