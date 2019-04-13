Зеленский четыре раза уклонился от мобилизации — Минобороны

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал четыре повестки во время мобилизации в 2014-2015 годах.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, отвечая на обращение народных депутатов Украины Александра Бригинца, Юлия Мамчура, Татьяны Черновол и Михаила Бондаря.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. состоит на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога с 22.12.2008 года и по сей день, военное звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства. Пригоден к военной службы", — говорится в сообщении.

По данным министерства, Зеленский не проходил военную службу в ВС Украины.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. посылались повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", — резюмировали в ведомстве.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, мама кандидата в президенты Владимира Зеленского Римма заверила, что ее сын сможет освоиться в политике и никому не позволит воровать.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!