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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский четыре раза уклонился от мобилизации — Минобороны

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал четыре повестки во время мобилизации в 2014-2015 годах.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, отвечая на обращение народных депутатов Украины Александра Бригинца, Юлия Мамчура, Татьяны Черновол и Михаила Бондаря.

"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. состоит на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога с 22.12.2008 года и по сей день, военное звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства. Пригоден к военной службы", — говорится в сообщении.

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По данным министерства, Зеленский не проходил военную службу в ВС Украины.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. посылались повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", — резюмировали в ведомстве.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, мама кандидата в президенты Владимира Зеленского Римма заверила, что ее сын сможет освоиться в политике и никому не позволит воровать.

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Персона
Владимир Зеленский
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кудря александр
кудря александр
И Это хохлы хотят в президенты? ЭЭто какой-то ....позор?!
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Жук навозный. Дезертир - главнокомандующий? На нары.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Да хоть двадцать четыре раза. Избиратель зебила только похвалит его за это. Быдло поддерживает быдло.
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