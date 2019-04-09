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Выборы президента Украины 2019

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Выборы-2019: как выглядят избиратели Порошенко и Зеленского. Инфографика

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После проведения первого тура выборов журналисты на основе экзит-полов составили портрет избирателя, который голосовал за главу государства Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Данные составлялись на основе информации Национального экзит-пола, проведенного совместно Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, КМИСом и Центром Разумкова.

Петр Порошенко

Согласно географии сторонники действующего президента в большинстве находятся на западе страны — 37%, и в центре — 40%. На юге и востоке соответственно 16,5% и 6,4%.

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Приверженцы Порошенко проживают в основном в областных центрах и крупных городах — суммарно почти 47 избирателей из 100. Еще 33,2% — сельские жители, а 20% — жители небольших городков и поселков городского типа.

За президента больше голосовали женщины (47,1%), чем мужчины (52,9%).

У действующего президента всего 10,8% избирателей, входящих в возрастную группу 18-29 лет, 18,3% имеют от 30 до 39 лет, 19,1% — от 40 до 49 лет, 21,9% — от 50 до 59 лет. Самая многочисленная группа сторонников Порошенко является одновременно и старшей — 29,9% его сторонников имеют 60+ лет.

Среди избирателей Порошенко много людей с высшим образованием — 52%. Еще 30% имеют среднее специальное образование.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Основной костяк избирателей Зленского находится в южных и центральных областях, 35,3% и 34% соответственно. 18,5% избирателей с запада отдали голоса за шоумена, 12,1% — восточный регион.

Более 29% сторонников актера "95-го квартала" живут в селах, еще 22,3% — в небольших городах с численностью населения до 50 тысяч человек. В городах с населением свыше 50 тысяч за Зеленского проголосовали 45% украинцев.

При этом за кандидата в основном проголосовали женщины — 55,5% избирателей, 44,5% — мужчины.

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Также за Зеленского отдали голоса молодые украинцы: 18-29 лет (24,6% избирателей), 30-39 лет (почти 28%) и 40-49 лет (21%). Люди из группы 50-59 лет составляют 14,5% электората Зеленского, а старше 60 лет — 11,8%.

Кроме того, 32,5% избирателей имеют среднее специальное образование, 46,2% — незаконченное или полное высшее. Еще почти 17% получили полное среднее образование, то есть закончили только школу.

Выборы-2019: как выглядят избиратели Порошенко и Зеленского. Инфографика

Рravda.com.ua

Выборы-2019: как выглядят избиратели Порошенко и Зеленского. Инфографика

Рravda.com.ua

Выборы-2019: как выглядят избиратели Порошенко и Зеленского. Инфографика

Рravda.com.ua

Выборы-2019: как выглядят избиратели Порошенко и Зеленского. Инфографика

Рravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, социолог рассказала, кого выберут украинцы во втором туре выборов президента.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
я сам из Одессы , все знают то у нас тут на юге (Одесса, Николаев, Черноморск и др) ватная сепаратня сплошная, почти так же как и на востоке, а теперь посмотрите сколько на юге и востоке проголосовало за Порошенко и за Зеленского. Вывод очевиден, вся вата в этих регионах голосует за Зеленского, потому что он покладистый, мягкий, у него нет жесткой позиции по россии и программы, а значит ему можно навешать с три короба по ушам и заставить пойти на поклон к путину и ослабить антироссийские санкции и настроение. В общем вывод один - все пророссийское население, кидает свои надежды на Зеленского, как на своего пророссийского, пропутинского , прокремлевского человека! Выбрать Зеленского, это значит откатить нашу страну на 5 лет назад! Вернуть Украину под контроль кремля!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Как понял, за алкоголика голосуют бомжи, рагули из села и киборги-мародеры.
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