ЦИК утвердила расходы на второй тур выборов президента: названа сумма

Центральная избирательная комиссия Украины сформировала все 199 окружных избирательных комиссий для проведения второго тура выборов президента 21 апреля и распределила средства госбюджета для подготовки к его проведению.

Также было принято решение о выделении средств на проведение повторного голосования на зарубежных участках и изготовление избирательной документаци, сообщает пресс-служба ЦИК по результатам заседания 10 апреля.

"В распределении расходов Центральной избирательной комиссии в соответствии с принятым постановлением ЦИК составляют 295 млн 186 тыс. 539 гривен. Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 с учетом внесенных постановлениями Комиссии изменений с февраля по апрель составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 гривен.

Расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля 2019 составляют 782 млн 595 тыс. 825 гривен. Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 гривен", – указывается в сообщении.

Были утверждены средние нормы расходов окружных избирательных комиссий и участковых комиссий для подготовки и проведения повторного голосования.

Комиссия зарегистрировала 2360 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 18 иностранных государств.

Выборы президента Украины

Как писал OBOZREVATEL:

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