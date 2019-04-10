ЦВК затвердила витрати на другий тур виборів президента: названа сума

Центральна виборча комісія України сформувала всі 199 окружних виборчих комісій для проведення другого туру виборів президента 21 квітня та розподілила кошти держбюджету для підготовки до його проведення.

Також було ухвалено рішення про виділення коштів на проведення повторного голосування на закордонних дільницях та виготовлення виборчої документації, повідомляє прес-служба ЦВК за результатами засідання 10 квітня.

"У Розподілі видатків Центральної виборчої комісії згідно з прийнятою постановою ЦВК складають 295 млн 186 тис. 539 гривень. Видатки окружних та дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року з урахуванням внесених постановами Комісії змін з лютого по квітень становлять 1 млрд 191 млн 396 тис. 419 гривень.

Витрати окружних і дільничних виборчих комісій для підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 складають 782 млн 595 тис. 825 гривень. Резерв коштів становить 85 млн 701 тис. 217 гривень", – вказується в повідомленні.

Були затверджені середні норми видатків окружних виборчих комісій і дільничних комісій для підготовки та проведення повторного голосування.

Комісія зареєструвала 2360 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 18 іноземних держав.

Вибори президента України

Як писав OBOZREVATEL:

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