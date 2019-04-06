Выборы президента Украины: ЦИК вышла на финишную прямую

Центральная избирательная комиссия Украины 6 апреля завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный" об итогах голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
"6 апреля Центральная избирательная комиссия после перерыва продолжила свою работу в режиме заседания. Для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180. Таким образом, комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий", — сообщили на сайте ЦИК.
Выборы в Украине
Также там уточнили, что 7 апреля примерно в 12:00 состоится заседание, на котором ЦИК планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины.
Инфографика: ЦИК
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. По итогам Национального экзит-пола, Владимир Зеленский получил 30,6% голосов, а Петр Порошенко — 17,8%.
4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко. Первый кандидат получил 30,24% голосов, а второй — 15,95%.
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