Выборы президента Украины: ЦИК вышла на финишную прямую

Центральная избирательная комиссия Украины 6 апреля завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный" об итогах голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

"6 апреля Центральная избирательная комиссия после перерыва продолжила свою работу в режиме заседания. Для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято протокол об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180. Таким образом, комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий", — сообщили на сайте ЦИК.

Выборы в Украине

Также там уточнили, что 7 апреля примерно в 12:00 состоится заседание, на котором ЦИК планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Инфографика: ЦИК

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