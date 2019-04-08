Где и за чей счет: ЦИК пролил свет на официальные дебаты Зеленского и Порошенко

Официальные дебаты лидеров президентской гонки-2019 в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко за средства государственного бюджета должны проводиться в студии "Суспільного" по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, сообщает "РБК-Украина". По ее словам, средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года № 472, которым установлено место проведения дебатов. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством", – заявила она.

И добавила: "Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК".

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Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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