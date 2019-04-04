Зеленский и Порошенко — во втором туре: ЦИК обработал 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.
Согласно окончательным данным, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко — 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.
На третьем месте осталась лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40%. Далее рейтинг кандидатов в президенты ,которые не прошли во второй тур, выглядит следующим образом:
Выборы в Украине
Юрий Бойко (11,67%);
Анатолий Гриценко (6,91%);
Игорь Смешко (6,04%);
Олег Ляшко (5,48%);
Александр Вилкул (4,15%);
Руслан Кошулинський (1,62%);
Юрий Тимошенко (0,62%).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. По итогам Национального экзит-пола, Зеленский получил 30,6% голосов, а Порошенко — 17,8%.
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко.
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