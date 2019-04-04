Зеленский и Порошенко — во втором туре: ЦИК обработал 100% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.

Согласно окончательным данным, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко — 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.

На третьем месте осталась лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40%. Далее рейтинг кандидатов в президенты ,которые не прошли во второй тур, выглядит следующим образом:

Выборы в Украине

Юрий Бойко (11,67%);

Анатолий Гриценко (6,91%);

Игорь Смешко (6,04%);

Олег Ляшко (5,48%);

Александр Вилкул (4,15%);

Руслан Кошулинський (1,62%);

Юрий Тимошенко (0,62%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!