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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский и Порошенко — во втором туре: ЦИК обработал 100% протоколов

4.6тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.

Согласно окончательным данным, нынешний лидер избирательной гонки Владимир Зеленский получил 30,24% голосов. Его конкурент Петр Порошенко — 15,95%. Именно эти политики проходят во второй тур выборов.

На третьем месте осталась лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко с 13,40%. Далее рейтинг кандидатов в президенты ,которые не прошли во второй тур, выглядит следующим образом:

Выборы в Украине

Выборы в Украине

  • Юрий Бойко (11,67%);

  • Анатолий Гриценко (6,91%);

  • Игорь Смешко (6,04%);

  • Олег Ляшко (5,48%);

  • Александр Вилкул (4,15%);

  • Руслан Кошулинський (1,62%);

  • Юрий Тимошенко (0,62%).

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Выборы президента-2019: как голосовали украинцы
ЦИК обработал 100% протоколов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Думала будут обрабатывать их до второго пришествия
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