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Вибори президента України 2019

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Студія чи стадіон? У Зеленського висунули ультиматум щодо дебатів із Порошенком

19.7тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

Про те, що НСТУ і команда шоумена так і не змогли домовитися про захід у телецентрі "Олівець" 19 квітня, повідомила директор департаменту зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ "Суспільного" Вікторія Сидоренко, передає "Детектор медіа".

Відзначається, що представники Зеленського зустрілися із НСТУ в понеділок, 8 квітня, однак переговори виявилися безрезультатними.

Новини
Дебати Порошенка і Зеленського: названа вартість проведення на "Олімпійському"
Телецентр "Олівець"

Телецентр "Олівець"

Команда шоумена подивилася студію в телецентрі "Олівець", де могли б пройти дебати, й обговорила з представниками НСТУ виборче законодавство.

Представники Зеленського заявили, що хочуть, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський", як того з самого початку зажадав шоумен у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Politeka

Як повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія, соратники Зеленського запропонували провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19.00.

"Вони звернулися в штаб Порошенка і пропонують 19 квітня о 19.00 почати дебати на стадіоні. Я думаю, що це не будуть офіційні дебати. Завтра (9 квітня) ви почуєте позицію ЦВК і НСТУ — офіційні дебати можуть бути тільки тут, у цьому місці, в "Олівці" у той же час", — заявив він.

"Ми готові до будь-яких варіантів. Але не називайте їх дебатами. Дебати це виключно те, що прописано в законі", — наголосив Аласанія, зазначивши, що не дасть зробити "Суспільне" винним у тому, що дебати не відбулися.

Нагадаємо, чинний глава України Петро Порошенко заявив, що 19 квітня прийде на офіційні дебати в студію Суспільного телебачення, а НСК "Олімпійський", куди його запросив Зеленський, відвідає лише в тому випадку, якщо "дозволить час". У свою чергу, він призначив шоумену зустріч на стадіоні 14 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Суспільне
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Порошенко боится народа. Могут под горячую руку и морду набить. :-) Потому и прячется в студии. :-)))
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Тимен Дмитрий
Тимен Дмитрий
аутсайдер говорит, что придёт, если время будет? ну-ну. может и не приходить. ему это надо больше чем Зеленскому.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Алкаш первый тур проиграл, поэтому условия ставит клоун.
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