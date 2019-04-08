Студія чи стадіон? У Зеленського висунули ультиматум щодо дебатів із Порошенком

Кандидат у президенти Володимир Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

Про те, що НСТУ і команда шоумена так і не змогли домовитися про захід у телецентрі "Олівець" 19 квітня, повідомила директор департаменту зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ "Суспільного" Вікторія Сидоренко, передає "Детектор медіа".

Відзначається, що представники Зеленського зустрілися із НСТУ в понеділок, 8 квітня, однак переговори виявилися безрезультатними.

Телецентр "Олівець"

Команда шоумена подивилася студію в телецентрі "Олівець", де могли б пройти дебати, й обговорила з представниками НСТУ виборче законодавство.

Представники Зеленського заявили, що хочуть, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський", як того з самого початку зажадав шоумен у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський Politeka

Як повідомив голова правління НСТУ Зураб Аласанія, соратники Зеленського запропонували провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19.00.

"Вони звернулися в штаб Порошенка і пропонують 19 квітня о 19.00 почати дебати на стадіоні. Я думаю, що це не будуть офіційні дебати. Завтра (9 квітня) ви почуєте позицію ЦВК і НСТУ — офіційні дебати можуть бути тільки тут, у цьому місці, в "Олівці" у той же час", — заявив він.

"Ми готові до будь-яких варіантів. Але не називайте їх дебатами. Дебати — це виключно те, що прописано в законі", — наголосив Аласанія, зазначивши, що не дасть зробити "Суспільне" винним у тому, що дебати не відбулися.

Нагадаємо, чинний глава України Петро Порошенко заявив, що 19 квітня прийде на офіційні дебати в студію Суспільного телебачення, а НСК "Олімпійський", куди його запросив Зеленський, відвідає лише в тому випадку, якщо "дозволить час". У свою чергу, він призначив шоумену зустріч на стадіоні 14 квітня.

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