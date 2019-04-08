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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебатам бути? У Порошенка прийняли умову Зеленського

6.5тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко очікує кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня.

Таким чином, він погодився на дату, запропоновану його опонентом. Про це під час Погоджувальної ради голів фракцій і членів груп заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

Також, за його словами, президент закликає Зеленського пройти перевірку на наркотики у добровільній антидопінговій асоціації WADA.

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Зазначимо, Петро Порошенко спочатку пропонував Володимиру Зеленському провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Руденко Дмитрий
Руденко Дмитрий
Мне кажется, что тест на наркотики зеленскому сдавать уже нет необходимости, смотреть очередную серию "как нае...ть лохов" уже ни кому не хочется. И так многие люди сделали свои выводы. Ну а тем, кто вывод не сделал https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/videos/2283880478301012/UzpfSTEwMDAwMjA3NTQ0ODI4MjoyMTc1NTI4NjE5MTkyOTY1/?id=100002075448282
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