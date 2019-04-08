Дебатам бути? У Порошенка прийняли умову Зеленського

Президент України Петро Порошенко очікує кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня.

Таким чином, він погодився на дату, запропоновану його опонентом. Про це під час Погоджувальної ради голів фракцій і членів груп заявив голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

Також, за його словами, президент закликає Зеленського пройти перевірку на наркотики у добровільній антидопінговій асоціації WADA.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Зазначимо, Петро Порошенко спочатку пропонував Володимиру Зеленському провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського не смішити людей і здати нормальні аналізи.

Він запропонував кандидатам здати аналізи у WADA, щоб уникнути звинувачень у заангажованості і фальсифікації.

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