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Выборы президента Украины 2019

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''2004 год повторится'': адвокат рассказал, к чему могут привести фальсификации на выборах

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Массовые фальсификации во время избирательного процесса могут стать причиной отмены выборов.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат Виталий Титыч. Установить массовость нарушений может Верховный суд. И если они будут настолько явными, агрессивными, то повторение сценария 2004 года вполне возможно.

По словам известного адвоката, по закону устанавливать нарушения на избирательных участках обязаны как члены комиссии, так и полиция. "Если происходят нарушения, то выписан специальный порядок кем и как они фиксируются. Это могут быть и члены комиссий и полицейские, которые по обращению граждан или сами фиксируют нарушение. На основании собранных данных выборы на участке также могут быть признаны недействительными", — говорит юрист.

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Затем необходимо установить массовость фальсификация путем расследования и доведения дела до суда. "К сожалению, в 2004 году были очевидные факты массовых нарушений, но они не были установлены законом. Они были установлены, исходя из права. И даже в дальнейшем не подкрепили фальсификации расследованиями и посадками. Все было свернуто. Фактически к ответственности привлекли несколько стрелочников. А человек, который конкретно занимался массовыми фальсификациями, не то что не был доведен до суда, он еще и награды получал", — говорит Виталий Титыч.

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Массовость нарушений по стране обязан установить Верховный суд. "Закон не говорит о том, какого объема должны быть нарушения. Верховный суд должен решить проведены ли выборы с существенными нарушениями. После того как он это сделает, назначаются новые выборы по той же процедуре", — поясняет юрист.

И добавляет, что в 2004 году Верховный суд вышел за рамки. "У нас тогда прошел первый тур голосования. И надо было назначать снова первый тур и проходить весь процесс заново. Но Верховный суд, выйдя за рамки, установленные законом, самостоятельно назначил второй тур",— говорит Титыч.

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С тех пор, по мнению юриста, в законе ничего не поменялось. "Состоятся выборы или нет – вопрос политический. И если фальсификации будут наглыми, провокативными, как в 2004 году, то конечно вариант Майдана возможен. Тогда должны будут вмешаться и Верховный суд, и Конституционный суд", — считает адвокат.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • С утра в полицию уже поступило 284 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщил во время брифинга советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Больше всего — из Донецкой области.

  • Явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны. Данные передали 184 из 199 территориальных избирательных участков, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии. Активнее всех голосуют Запорожская область 20,59%. Самый низкий показатель на данный момент зафиксирован в Закарпатской области 8,3%

  • В Херсонской области на одном из участков произошел инцидент – напротив одного из кандидатов в бюллетенях поставили штамп "выбыл", хотя не должны были этого делать.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Выборы 2019фальсификации
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