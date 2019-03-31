''2004 год повторится'': адвокат рассказал, к чему могут привести фальсификации на выборах

Массовые фальсификации во время избирательного процесса могут стать причиной отмены выборов.

Об этом OBOZREVATEL заявил адвокат Виталий Титыч. Установить массовость нарушений может Верховный суд. И если они будут настолько явными, агрессивными, то повторение сценария 2004 года вполне возможно.

По словам известного адвоката, по закону устанавливать нарушения на избирательных участках обязаны как члены комиссии, так и полиция. "Если происходят нарушения, то выписан специальный порядок кем и как они фиксируются. Это могут быть и члены комиссий и полицейские, которые по обращению граждан или сами фиксируют нарушение. На основании собранных данных выборы на участке также могут быть признаны недействительными", — говорит юрист.

Затем необходимо установить массовость фальсификация путем расследования и доведения дела до суда. "К сожалению, в 2004 году были очевидные факты массовых нарушений, но они не были установлены законом. Они были установлены, исходя из права. И даже в дальнейшем не подкрепили фальсификации расследованиями и посадками. Все было свернуто. Фактически к ответственности привлекли несколько стрелочников. А человек, который конкретно занимался массовыми фальсификациями, не то что не был доведен до суда, он еще и награды получал", — говорит Виталий Титыч.

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Массовость нарушений по стране обязан установить Верховный суд. "Закон не говорит о том, какого объема должны быть нарушения. Верховный суд должен решить проведены ли выборы с существенными нарушениями. После того как он это сделает, назначаются новые выборы по той же процедуре", — поясняет юрист.

И добавляет, что в 2004 году Верховный суд вышел за рамки. "У нас тогда прошел первый тур голосования. И надо было назначать снова первый тур и проходить весь процесс заново. Но Верховный суд, выйдя за рамки, установленные законом, самостоятельно назначил второй тур",— говорит Титыч.

С тех пор, по мнению юриста, в законе ничего не поменялось. "Состоятся выборы или нет – вопрос политический. И если фальсификации будут наглыми, провокативными, как в 2004 году, то конечно вариант Майдана возможен. Тогда должны будут вмешаться и Верховный суд, и Конституционный суд", — считает адвокат.

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