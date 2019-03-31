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Выборы президента Украины 2019

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Украинцы в Польше выстроились в очереди ради выборов: показательное фото

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В столице Польши Варшаве украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать на выборах президента Украины-2019.

Соответствующий снимок обнародовал на своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов.

"Варшава, Польша, прямо сейчас, 8.00 по европейскому времени. Участок в посольстве только открылся, а украинцы уже выстроились в очередь, чтобы проголосовать, чтобы сделать свой выбор ради своей Родины! Спасибо! Надо идти, в такой день мы здесь не должны сидеть сложа руки, всех, всех друзей и знакомых надо приводить. Украина победит!" - написал он.

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Журналист напомнил, что украинские работники сделали в 2018-м году денежные переводы из Польши в Украину на сумму 3,6 млрд долларов, это один из крупнейших источников притока валюты в страну.

Украинцы в Польше выстроились в очереди ради выборов: показательное фото

facebook.com/butusov.yuriy

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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Персона
Юрий Бутусов
Место
ПольшаВаршава
Тег
Выборы 2019
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