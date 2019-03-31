''2004 рік повториться'': адвокат розповів, до чого можуть призвести фальсифікації на виборах

Масові фальсифікації під час виборчого процесу можуть стати причиною скасування виборів.

Про це OBOZREVATEL заявив адвокат Віталій Тітич. Встановити масовість порушень може Верховний суд. І якщо вони будуть настільки явними, агресивними, то повторення сценарію 2004 року цілком можливе.

За словами відомого адвоката, згідно із законом встановлювати порушення на виборчих дільницях зобов'язані як члени комісії, так і поліція. "Якщо відбуваються порушення, то виписаний спеціальний порядок ким і як вони фіксуються. Це можуть бути і члени комісій і поліцейські, які за зверненням громадян або самі фіксують порушення. На підставі зібраних даних вибори на ділянці також можуть бути визнані недійсними", — говорить юрист.

Потім необхідно встановити масовість фальсифікацій шляхом розслідування і доведення справи до суду. "На жаль, в 2004 році були очевидні факти масових порушень, але вони не були встановлені законом. Вони були встановлені, виходячи з права. І навіть в подальшому не підкріпили фальсифікації розслідуваннями і посадками. Все було згорнуто. Фактично до відповідальності притягнули кілька стрілочників. А людина, яка конкретно займався масовими фальсифікаціями, не те що не був доведений до суду, він ще й нагороди отримував", — говорить Віталій Тітич.

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Масовість порушень по країні зобов'язаний встановити Верховний суд. "Закон не говорить про те, якого обсягу повинні бути порушення. Верховний суд повинен вирішити чи проведені вибори з істотними порушеннями. Після того як він це зробить, призначаються нові вибори за тією ж процедурою", — пояснює юрист.

І додає, що в 2004 році Верховний суд вийшов за рамки. "У нас тоді пройшов перший тур голосування. І треба було призначати знову перший тур і проходити весь процес заново. Але Верховний суд, вийшовши за рамки, встановлені законом, самостійно призначил другий тур", — говорить Тітич.

З тих пір, на думку юриста, в законі нічого не змінилося. "Відбудуться вибори чи ні – питання політичне. І якщо фальсифікації будуть нахабними, провокативними, як в 2004 році, то звичайно варіант Майдану можливий. Тоді повинні будуть втрутитися і Верховний суд, і Конституційний суд", — вважає адвокат.

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