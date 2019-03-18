До президентских выборов осталось совсем ничего — уже 31 марта украинцы проголосуют за будущего главу государства. Правда, по данным всех социологических служб, второго тура избежать не удастся, поэтому на избирательные участки придется прийти и 21 апреля.

Сейчас же кандидаты в президенты борются за выход именно во второй тур — основных претендентов четверо. При этом разница в цифрах между разными соцопросами очевидна — исследования проводятся не синхронно, а на обработку данных требуется определенное время.

Лидирует пока Владимир Зеленский, но настоящей сенсацией гонки может стать Анатолий Гриценко — благодаря объединению с другими кандидатами. Ключевой момент — прирост рейтинга политика еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

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Кандидат Владимир Зеленский сохраняет лидерство в предвыборных рейтингах. Но вырывается вперед и Анатолий Гриценко. У него есть реальные шансы на второй тур. Главное в его ситуации — максимально сконцентрировать вокруг себя демократические силы.

Прирост поддержки Гриценко еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

Нынешние социологические исследования проводятся не синхронно, а на обработку данных требуется определенное время. Нельзя забывать и о доле манипуляции в рейтингах. Этими факторами и объясняется разница в цифрах.

Гриценко может попасть во второй тур

Настоящей сенсацией первого тура может стать Анатолий Гриценко. Лидер “Гражданской позиции” имеет все шансы на второй тур выборов. Социологи позитивно отреагировали на новость о снятии кандидатуры Андрея Садового в пользу Гриценко, отметив, что объединение может дать “каскадный эффект”.

"Когда мы проводили исследование, выяснили, что значительная часть электората Садового должна перейти к Гриценко. По крайней мере, так должно произойти в идеале. Ну а дальше будем смотреть, ведь процесс объединения только начался... Это интересное начало, но будет ли на практике так же, как и в теории, пока сказать сложно", — рассказал OBOZREVATEL социолог Дмитрий Дмитрук.

По мнению же директора социологической службы “Центра Разумкова” Андрея Быченко, массовая поддержка менее рейтинговых кандидатов может дать шанс Анатолию Гриценко укрепить позиции.

Анатолий Гриценко Пресс-служба политика

"Не исключено, что объединение может повлиять на тех избирателей, которые еще не определились. Таких людей много. В этом случае у Анатолия Гриценко есть шансы попасть во второй тур..." — подчеркнул в беседе с нами социолог.

Действительно, крайний рейтинг компании “Active Group” свидетельствует об улучшении ситуации для Гриценко. Его поддерживают 12% украинцев. К сравнению, за Тимошенко — 15,1%, за Порошенко — 17,5%. Еще более оптимистичные прогнозы для Гриценко дают и другие опросы. Например, Центр социального инжиниринга РАНД прочит лидеру демократических сил 15,1%.

В этом контексте важно понимать — нынешние социологические исследования проводятся не синхронно, а также де-факто во время объединительного процесса. То есть избиратели на момент опроса могли быть еще не в курсе происходящего. К тому же, на обработку данных требуется определенное время. Нельзя забывать и о доле манипуляции в рейтингах.

Именно этими факторами объясняется разница в цифрах. То есть прирост поддержки Гриценко еще полностью не нашел отражения в последних соцопросах.

Сейчас политику важно консолидировать “демократический электорат” вокруг себя. С одной стороны, в его пользу отказались от участия в гонке кандидаты Дмитрий Добродомов и Дмитрий Гнап.

С другой — ему важно заручиться поддержкой и других демократических политиков, к примеру, Святослава Вакарчука. Именно в таком случае у него есть реальные шансы на попадание во второй тур.

Зеленский в лидерах, Порошенко и Тимошенко наравне

Пока Владимир Зеленский является безоговорочным лидером президентской гонки. Все социологические группы дают ему первое место в рейтингах. Опрос группы “Социс”, опубликованный 13 марта, дает Зеленскому 21,5%. Еще более ошеломляющие цифры приводит опрос от Active Group — 32,9%.

Социологическая группа “Рейтинг” в феврале также провела свой опрос, Зеленский получил 21,6% голосов. Во многом высокий рейтинг лидера “Квартала 95” объясняется креативностью его компании, широкой поддержкой протестного электората, отсутствием коррупционных скандалов и новизной Зеленского именно как политика.

Второе и третье место с переменным успехом разделяют действующий президент Петр Порошенко и глава партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко. Разница в поддержке украинцев между двумя кандидатами равна статистической ошибки. Все тот же “Социс” дает Порошенко 15,1%, а Тимошенко — 11,4%.

Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Февральское исследование группы “Рейтинг” дает Тимошенко 14,95, а Порошенко — 14,4%. Интересно, как на мнение украинцев повлияют недавние расследования журналистов касательно коррупции в украинской армии, а также непрозрачного финансирования кампаний отдельных кандидатов. В этой ситуации скандал вокруг семьи Гладковских бьет по действующему президенту, а непрозрачное финансирование по Юлии Тимошенко.

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