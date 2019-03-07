Еще один кандидат в президенты снялся с выборов в пользу Гриценко

Глава партии "Народный контроль", кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
О смене своих планов политик заявил 7 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Дмитрий Добродомов
"Украинская правда"
В эксклюзивном комментарии ObozTV Дмитрий Добродомов прокомментировал свое решение.
"Партия "Народный контроль", которая делегировала меня на президентские выборы, поддержала мое решение сняться в пользу единого объединенного кандидата от демократических сил Анатолия Гриценко. Я и партия "Народный контроль" будем всячески приобщаться к тому, чтобы он выиграл выборы", – подчеркнул политик.
"Считаю, что все сознательные ответственные политические партии, проукраинские, демократичные, оппозиционные к нынешней власти, должны объединиться, чтобы привести к власти адекватного честного президента, которым я считаю Анатолия Гриценко", – добавил он.
Добродомов отметил, что у него и у Гриценко совпадают многие пункты программы: "Это реальная борьба с коррупцией, поднятие экономики, это установление справедливости и верховенства права".
Анатолий Гриценко
Пресс-служба Анатолия Гриценко
Кроме того, Добродомов сообщил новость на своей странице в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля лидера "Гражданской позиции", Анатолия Гриценко заметили с мэром Львова Андреем Садовым в одном из ресторанов Киева.
Гриценко сообщил, что на встрече обсуждалось выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил.
1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу Гриценко. Об этом лидер политического объединения "Самопоміч" заявил на брифинге.
Также 1 марта снять свою кандидатуру в пользу Гриценко решил кандидат в президенты Дмитрий Гнап.
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