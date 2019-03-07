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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Еще один кандидат в президенты снялся с выборов в пользу Гриценко

11.7тЧитать материал на украинском

Глава партии "Народный контроль", кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов в поддержку лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

О смене своих планов политик заявил 7 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Добродомов

Дмитрий Добродомов

"Украинская правда"

В эксклюзивном комментарии ObozTV Дмитрий Добродомов прокомментировал свое решение.

"Партия "Народный контроль", которая делегировала меня на президентские выборы, поддержала мое решение сняться в пользу единого объединенного кандидата от демократических сил Анатолия Гриценко. Я и партия "Народный контроль" будем всячески приобщаться к тому, чтобы он выиграл выборы", – подчеркнул политик.

"Считаю, что все сознательные ответственные политические партии, проукраинские, демократичные, оппозиционные к нынешней власти, должны объединиться, чтобы привести к власти адекватного честного президента, которым я считаю Анатолия Гриценко", – добавил он.

Добродомов отметил, что у него и у Гриценко совпадают многие пункты программы: "Это реальная борьба с коррупцией, поднятие экономики, это установление справедливости и верховенства права".

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба Анатолия Гриценко

Кроме того, Добродомов сообщил новость на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 февраля лидера "Гражданской позиции", Анатолия Гриценко заметили с мэром Львова Андреем Садовым в одном из ресторанов Киева.

  • Гриценко сообщил, что на встрече обсуждалось выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил.

  • 1 марта Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу Гриценко. Об этом лидер политического объединения "Самопоміч" заявил на брифинге.

  • Также 1 марта снять свою кандидатуру в пользу Гриценко решил кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

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Персоны
Анатолий ГриценкоДмитрий Добродомов
Место
Украина
Теги
Гражданская позицияВыборы 2019Выборы Президентавыборы в Украине
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
- "Добродомов зазначив, що у нього і у Гриценка збігаються багато пунктів програми: "Це реальна боротьба з корупцією, підняття економіки, це встановлення справедливості і верховенства права". - а назвіть, будь ласка, у кого з кандидатів немає таких пунктів, вони усі кажуть однакові слова. Краще нехай вони скажуть, як це зробити, бо на словах одне, а виходить зовсім інше, тому що система чинить величезний опір. Люди самі несуть гроші чиновнику, щоб щось вирішити для себе поза законом.
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Астахов Александр
Астахов Александр
А якось об’єднатися до висунення - нє? Після череди таких висунень-засунень, мені все більше здається, що по справжньому працюють головою у нас лише футболісти :)
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сколько заплатили? Нацистский шабаш бандер не признается выбором...Скачите дальше нацисты)))
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Михайлов Александр, ти чьих будешь клоун-шлюшка?
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