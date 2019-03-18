До президентських виборів залишилося зовсім нічого — вже 31 березня українці проголосують за майбутнього главу держави. Правда, за даними всіх соціологічних служб, другого туру уникнути не вдасться, тому на виборчі дільниці доведеться прийти і 21 квітня.

Зараз же кандидати в президенти борються за вихід саме до другого туру — основних претендентів четверо. Водночас різниця в цифрах між різними соцопитуваннями очевидна — дослідження проводяться не синхронно, а на оброблення даних потрібен певний час.

Лідирує поки Володимир Зеленський, але справжньою сенсацією гонки може стати Анатолій Гриценко — завдяки об'єднанню з іншими кандидатами. Ключовий момент — приріст рейтингу політика ще повністю не знайшов відображення в останніх соцопитуваннях.

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Кандидат Володимир Зеленський зберігає лідерство в передвиборчих рейтингах. Але виривається вперед і Анатолій Гриценко. У нього є реальні шанси на другий тур. Головне в його ситуації — максимально сконцентрувати навколо себе демократичні сили.

Приріст підтримки Гриценка ще повністю не знайшов відображення в останніх соцопитуваннях.

Нинішні соціологічні дослідження проводяться не синхронно, а на оброблення даних потрібен певний час. Не можна забувати і про частку маніпуляції в рейтингах. Цими факторами і пояснюється різниця в цифрах.

Гриценко може потрапити до другого туру

Справжньою сенсацією першого туру може стати Анатолій Гриценко. Лідер "Громадянської позиції" має всі шанси на другий тур виборів. Соціологи позитивно відреагували на новину про зняття кандидатури Андрія Садового на користь Гриценка, зазначивши, що об'єднання може дати "каскадний ефект".

"Коли ми проводили дослідження, з'ясували, що значна частина електорату Садового повинна перейти до Гриценка. Принаймні, так повинно статися в ідеалі. Ну а далі будемо дивитися, адже процес об'єднання тільки розпочався... Це цікавий початок, але чи буде на практиці так само, як і в теорії, поки сказати складно", — розповів OBOZREVATEL соціолог Дмитро Дмитрук.

На думку ж директора соціологічної служби "Центру Разумкова" Андрія Биченка, масова підтримка менш рейтингових кандидатів може дати шанс Анатолію Гриценку зміцнити позиції.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

"Не виключено, що об'єднання може вплинути на тих виборців, які ще не визначилися. Таких людей багато. В цьому випадку у Анатолія Гриценка є шанси потрапити до другого туру..." — підкреслив у розмові з нами соціолог.

Дійсно, крайній рейтинг компанії "Active Group" свідчить про поліпшення ситуації для Гриценка. Його підтримують 12% українців. Для порівняння, за Тимошенко — 15,1%, за Порошенка — 17,5%. Ще оптимістичніші прогнози для Гриценка дають й інші опитування. Наприклад, Центр соціального інжинірингу РАНД прогнозує лідеру демократичних сил 15,1%.

У цьому контексті важливо розуміти — нинішні соціологічні дослідження проводяться не синхронно, а також де-факто під час об'єднавчого процесу. Тобто виборці на момент опитування могли бути ще не в курсі того, що відбувається. До того ж, на оброблення даних потрібен певний час. Не можна забувати і про частку маніпуляції в рейтингах.

Саме цими факторами пояснюється різниця в цифрах. Тобто приріст підтримки Гриценка ще повністю не знайшов відображення в останніх соцопитуваннях.

Зараз політику важливо консолідувати "демократичний електорат" навколо себе. З одного боку, на його користь відмовилися від участі в гонці кандидати Дмитро Добродомов і Дмитро Гнап.

З іншого — йому важливо заручитися підтримкою й інших демократичних політиків, наприклад, Святослава Вакарчука. Саме в такому випадку у нього є реальні шанси на потрапляння до другого туру.

Зеленський у лідерах, Порошенко і Тимошенко нарівні

Поки Володимир Зеленський є беззаперечним лідером президентської гонки. Всі соціологічні групи дають йому перше місце в рейтингах. Опитування групи "Социс", опубліковане 13 березня, дає Зеленському 21,5%. Ще більш приголомшливі цифри наводить опитування від Active Group — 32,9%.

Соціологічна група "Рейтинг" у лютому також провела своє опитування, Зеленський отримав 21,6% голосів. Багато в чому високий рейтинг лідера "Кварталу 95" пояснюється креативністю його компанії, широкою підтримкою протестного електорату, відсутністю корупційних скандалів і новизною Зеленського саме як політика.

Друге і третє місце з перемінним успіхом розділяють діючий президент Петро Порошенко і голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Різниця в підтримці українців між двома кандидатами дорівнює статистичній похибці. Все той же "Социс" дає Порошенку 15,1%, а Тимошенко — 11,4%.

Порошенко, Тимошенко, Зеленський

Лютневе дослідження групи "Рейтинг" дає Тимошенко 14,95, а Порошенку — 14,4%. Цікаво, як на думку українців вплинуть нещодавні розслідування журналістів щодо корупції в українській армії, а також непрозорого фінансування кампаній окремих кандидатів. У цій ситуації скандал навколо сім'ї Гладковських б'є по чинному президенту, а непрозоре фінансування по Юлії Тимошенко.

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